Спонсором Пентагона оказался «миллиардер-затворник»

Анонимным спонсором, пожертвовавшим 130 млн долларов на зарплаты американским военным в условиях частичной приостановки работы федерального правительства (шатдауна), оказался "миллиардер-затворник" Тимоти Меллон.

Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The New York Times (NYT).

Ранее мы сообщали о том, что Пентагон принял анонимное пожертвование в размере 130 млн долларов для поддержания своей работы в условиях приостановившегося финансирования госучреждений в США ввиду прекращения работы правительства страны.

Отмечается, что Меллон является давним сторонником Трампа. Сам американский лидер до этого называл неизвестного инвестора «своим другом и патриотом».

Об этом издание Politico уведомил представитель американского военного ведомства Шона Парнелла.