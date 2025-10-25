 Спонсором Пентагона оказался «миллиардер-затворник» | 1news.az | Новости
Спонсором Пентагона оказался «миллиардер-затворник»

First News Media19:40 - Сегодня
Спонсором Пентагона оказался «миллиардер-затворник»

Анонимным спонсором, пожертвовавшим 130 млн долларов на зарплаты американским военным в условиях частичной приостановки работы федерального правительства (шатдауна), оказался "миллиардер-затворник" Тимоти Меллон.

Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The New York Times (NYT).

Ранее мы сообщали о том, что Пентагон принял анонимное пожертвование в размере 130 млн долларов для поддержания своей работы в условиях приостановившегося финансирования госучреждений в США ввиду прекращения работы правительства страны.

Отмечается, что Меллон является давним сторонником Трампа. Сам американский лидер до этого называл неизвестного инвестора «своим другом и патриотом».

Об этом издание Politico уведомил представитель американского военного ведомства Шона Парнелла.

