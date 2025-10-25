 Пентагон получил 130 млн долларов от неназванного донора | 1news.az | Новости
Пентагон получил 130 млн долларов от неназванного донора

First News Media10:30 - Сегодня
Пентагон принял анонимное пожертвование в размере 130 млн долларов для поддержания своей работы в условиях приостановившегося финансирования госучреждений в США ввиду прекращения работы правительства страны.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на представителя американского военного ведомства Шона Парнелла.
По словам представителя Пентагона, у государственного ведомства есть полномочия для того, чтобы принять в качестве пожертвования такую сумму. Деньги будут направлены на выплаты зарплаты военнослужащим. При этом в Пентагоне отказались отвечать, является ли жертвователь гражданином США.
При этом, согласно регламенту Пентагона, любые пожертвования свыше 10 000 долларов в пользу военнослужащих или членов их семей должны быть рассмотрены сотрудниками по этике, чтобы убедиться, что «у жертвователя нет интересов, которые могут быть существенно затронуты» пожертвованием, отмечает Politico.
Президент США Дональд Трамп намекнул, что знаком с неназванным донором Пентагона, но не стал раскрывать его личность. Анонсируя передачу средств, Трамп заявил, что пожертвование сделал некий «друг» из чувства патриотизма.
Глава Белого дома также в очередной раз обвинил Демократическую партию в приостановке работы правительства, из-за чего у государственных ведомств, в том числе и оборонного, возникли сложности с выплатой зарплат сотрудникам и подконтрольным им формированиям.
Как бы то ни было, предоставленной суммы не хватит на зарплаты всем американским военным, отмечает Politico. По данным издания, только в первой половине октября аналогичные расходы составили около 6,5 млрд долларов. Ожидается, что на следующей неделе Конгресс США сможет проголосовать по нескольким законопроектам, позволяющим выделить средства на зарплаты военным.
В США с 1 октября официально приостановлена работа ряда государственных учреждений ввиду отсутствия согласия по бюджету на очередной финансовый год. Подобное явление в стране называют «шатдауном».
Поводом для такого развития событий стали разногласия демократов и Трампа по поводу финансирования программы медицинского страхования для малоимущих граждан, известной как Obamacare. Представители Демократической партии в Конгрессе США отказались принимать бюджет страны на 2026 год без соответствующих пунктов. Хотя большинство в законодательном органе имеют республиканцы, они не могут принять бюджет без голосов демократов.
На фоне шатдауна Трамп объявил о масштабных увольнениях госслужащих. По данным министерства юстиции, уведомления о расторжении контракта получили более 4200 государственных служащих из семи правительственных учреждений - среди них, в частности, министерства финансов, здравоохранения и образования. При этом Трамп поручил министру обороны обеспечить выплату зарплат военным, несмотря на приостановку работы правительства.
Это первый шатдаун в США с конца 2018-начала 2019 года, когда Трамп находился на своем первом президентском сроке. Тогда бюджетная блокада длилась 35 дней и стала самой долгой в истории США. Причинами ее стало требование Трампа выделить миллиарды из бюджета на строительство стены на границе с Мексикой.
Источник: DW

