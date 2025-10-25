Объявлен жёлтый уровень опасности в связи с ветром

Национальная служба по гидрометеорологии объявила жёлтый уровень опасности в связи с ветреной погодой, ожидаемой в Баку и на Абшеронском полуострове

В службе сообщили, что с вечера 26 октября до утра 27 октября в Баку и на Абшеронском полуострове , Шаруре, Нефтчале, Гаджигабуле, Гусаре, Хызы, Хачмазе, Сиязани, Шабране, Шеки, Огузе, Газахе, Товузе, Агстафе, Гяндже, Шамкире, Самухе, Нафталане, Геранбое и Дашкесане ожидается северо-западный ветер с перерывами. Скорость ветра составит 13,9-20,7 метра в секунду.