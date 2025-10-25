 Дональд Трамп рассказал о планах на встречу с Си Цзиньпином | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Дональд Трамп рассказал о планах на встречу с Си Цзиньпином

First News Media09:00 - Сегодня
Дональд Трамп рассказал о планах на встречу с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп на предстоящей 30 октября в Южной Корее встрече с председателем КНР Си Цзиньпином намерен затронуть вопросы, касающиеся Тайваня, а также рассчитывает на содействие Пекина в урегулировании украинского конфликта.

“Одна из тем, о которых мы будем говорить, - это Россия и Украина”, - подчеркнул президент США, говоря о встрече. “Я бы хотел, чтобы Китай помог нам с Россией. Мы ввели очень масштабные санкции против России”, - сказал американский лидер журналистам на борту своего самолета во время следования в Малайзию. “Это очень жесткие санкции, очень действенные, но я бы хотел, чтобы Китай нам помог”, - добавил он, имея в виду помощь в урегулировании конфликта.

Трамп выразил уверенность в том, что у него “очень хорошие” отношения с Си Цзиньпином. “Я вполне уверен, что у нас будет отличная встреча”, - заверил президент. “Он [председатель КНР] тоже хотел бы прекращения этого”, - добавил Трамп, имея в виду прекращение украинского конфликта.

Также глава вашингтонской администрации заявил, что будет обсуждать с лидером Китая тайваньский вопрос.

“Я буду говорить о Тайване. Не поеду туда, но буду говорить [о нем]. Очень уважаю Тайвань”, - добавил Трамп.

“Нам есть о чем поговорить с председателем Си [Цзиньпином]. И ему есть о чем поговорить с нами. Я думаю, это будет хорошая встреча”, - заззаключил президент США. Он пояснил, что хочет, в частности, обсудить вопросы, касающиеся поставок американской сельскохозяйственной продукции в Китай.

Поделиться:
468

Актуально

Точка зрения

Пять лет свободы. Сегодня - День города Губадлы

Мнение

Стоит ли бояться ящура: 1news объясняет, можно ли покупать мясо и молочку

Xроника

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения ...

Политика

Джейхун Байрамов: Подписанный сегодня документ ознаменует начало нового этапа в ...

В мире

Сын одного из дашнакских руководителей погиб, выстрелив себе в горло

Пашинян: Армянского коньяка не может быть так же, как и шампанского

Пентагон получил 130 млн долларов от неназванного донора

Армения закупает только оружие нового поколения – министр обороны

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Новости для вас

Эрдоган: «Турция будет и впредь защищать суверенные права и интересы ТРСК»

В Газа продолжают гибнуть люди, несмотря на перемирие

Макрон пообещал Украине ракеты и истребители

Израиль наносит удары по Газе, погиб командир элитного подразделения ХАМАС

Последние новости

Сын одного из дашнакских руководителей погиб, выстрелив себе в горло

Сегодня, 12:35

В ООН высоко ценят сотрудничество с Азербайджаном

Сегодня, 12:17

Цена азербайджанской нефти приближается к 68 долларам

Сегодня, 12:00

В Баку проводятся профилактические работы против американской белой бабочки - ФОТО

Сегодня, 11:40

Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником

Сегодня, 11:20

В связи с выходными днями усилен режим работы дорожно-патрульной службы

Сегодня, 11:15

Стоит ли бояться ящура: 1news объясняет, можно ли покупать мясо и молочку

Сегодня, 11:00

Пашинян: Армянского коньяка не может быть так же, как и шампанского

Сегодня, 10:47

В Азербайджане закрываются рынки скота

Сегодня, 10:38

Пентагон получил 130 млн долларов от неназванного донора

Сегодня, 10:30

Последнее интервью Муслима Магомаева: Трогательная история любви с Тамарой Синявской - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:17

Месси установил исторический рекорд по голам

Сегодня, 10:00

В Баку по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт и фейерверк

Сегодня, 09:42

Армения закупает только оружие нового поколения – министр обороны

Сегодня, 09:20

Дональд Трамп рассказал о планах на встречу с Си Цзиньпином

Сегодня, 09:00

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Губадлы - ВИДЕО

Сегодня, 00:07

Пять лет свободы. Сегодня - День города Губадлы

Сегодня, 00:00

Эрдоган: Турция готова содействовать восстановлению Газы

24 / 10 / 2025, 23:45

В Тбилиси на барельефе Мирзы Джалила стерта надпись «Азербайджан», посольство взяло вопрос под контроль - ФОТО

24 / 10 / 2025, 23:15

Нидерланды призвали ЕС ввести вслед за США санкции против нефтяных компаний РФ

24 / 10 / 2025, 22:50
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10