Дональд Трамп рассказал о планах на встречу с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп на предстоящей 30 октября в Южной Корее встрече с председателем КНР Си Цзиньпином намерен затронуть вопросы, касающиеся Тайваня, а также рассчитывает на содействие Пекина в урегулировании украинского конфликта.

“Одна из тем, о которых мы будем говорить, - это Россия и Украина”, - подчеркнул президент США, говоря о встрече. “Я бы хотел, чтобы Китай помог нам с Россией. Мы ввели очень масштабные санкции против России”, - сказал американский лидер журналистам на борту своего самолета во время следования в Малайзию. “Это очень жесткие санкции, очень действенные, но я бы хотел, чтобы Китай нам помог”, - добавил он, имея в виду помощь в урегулировании конфликта.

Трамп выразил уверенность в том, что у него “очень хорошие” отношения с Си Цзиньпином. “Я вполне уверен, что у нас будет отличная встреча”, - заверил президент. “Он [председатель КНР] тоже хотел бы прекращения этого”, - добавил Трамп, имея в виду прекращение украинского конфликта.

Также глава вашингтонской администрации заявил, что будет обсуждать с лидером Китая тайваньский вопрос.

“Я буду говорить о Тайване. Не поеду туда, но буду говорить [о нем]. Очень уважаю Тайвань”, - добавил Трамп.

“Нам есть о чем поговорить с председателем Си [Цзиньпином]. И ему есть о чем поговорить с нами. Я думаю, это будет хорошая встреча”, - заззаключил президент США. Он пояснил, что хочет, в частности, обсудить вопросы, касающиеся поставок американской сельскохозяйственной продукции в Китай.