Трамп опроверг сообщения о планах назвать бальный зал Белого дома в честь себя

Президент США Дональд Трамп опроверг планы назвать в честь самого себя бальный зал, который возводят на месте Восточного крыла Белого дома.

«У меня нет планов назвать его в честь себя... Вероятно, назовем его Президентским бальным залом или как-то в этом роде. Мы пока не думали над названием», - заявил он.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники в администрации американского лидера сообщил, что Дональд Трамп, вероятно, назовет бальный зал стоимостью в $300 миллионов, который будет возведен на месте Восточного крыла Белого дома, в честь самого себя.

Источник: РИА Новости