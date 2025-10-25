Рубио: США не собираются отказываться от поддержки Тайваня из-за Китая

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон не намерен отказываться от своей поддержки Тайваня в обмен на заключение торгового соглашения с Китаем.

«Если люди беспокоятся о том, что мы заключим какую-то торговую сделку, по которой нам будут предоставлены благоприятные условия торговли в обмен на отказ от Тайваня, то никто об этом не думает», — заявил Рубио журналистам.

Источник: РИА Новости