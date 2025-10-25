Лимит сахара у детей до двух лет снижает риск болезней сердца во взрослой жизни - ИССЛЕДОВАНИЕ

Британские исследователи установили, что сокращение потребления сахара в младенчестве снижает вероятность развития заболеваний легких во взрослом возрасте.

Результаты работы опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition.

Специалисты проанализировали данные 59 тысяч человек, родившихся в Великобритании в период отмены послевоенного нормирования сахара (1951–1956 годы). Те, кто в детстве получал меньше сахара, на 25–27 % реже сталкивались с астмой и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и заболевали ими на 3–4 года позже. У них также отмечались больший объем легких и лучшая вентиляция.

Кроме того, эти участники реже страдали диабетом и гипертонией.

По словам исследователей, избыток сахара в младенчестве способен вызвать воспалительные процессы, мешающие правильному формированию дыхательных путей. Формирование здоровых пищевых привычек с раннего возраста способствует нормальному развитию легких и снижает риск хронических заболеваний в будущем.

Источник: moneytimes.ru