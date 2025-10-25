В ООН высоко ценят сотрудничество с Азербайджаном

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в публикации в социальной сети Х выразила благодарность правительству республики за приверженность сотрудничеству.

«Я благодарна правительству Азербайджана за постоянное сотрудничество, а также моей преданной команде в офисе ООН в Азербайджане и моим коллегам в региональных и глобальных организациях, чей профессионализм и командный дух вдохновляют меня каждый день», - отметила она.

По словам Андреевой, празднование Дня ООН в Баку стало поистине особенным событием, поскольку оно совпало с 80-летием ООН и подписанием новой Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития на 2026–2030 годы.

«Такие моменты напоминают мне, почему я так сильно верю в силу командной работы в диалоге, доверии и общей приверженности созданию устойчивых позитивных изменений», - подчеркнула резидент-координатор.

Отметим, что 24 октября между правительством Азербайджана и ООН была подписана Рамочная программа сотрудничества ООН в области устойчивого развития на 2026–2030 годы. Документ охватывает ключевые направления, такие как социально-экономический рост и развитие человеческого капитала, устойчивость экосистем и содействие эффективному «зеленому переходу». С азербайджанской стороны документ подписал министр экономики Микаил Джаббаров.

Marking #UNDay2025 in Baku was truly special, celebrating 80 years of @UN and signing of the new Sustainable Development Cooperation Framework 2026–2030 🇺🇳🇦🇿.



Moments like this remind me why I believe so deeply in the power of working together- in dialogue, trust, and a… pic.twitter.com/oZPQ4VPUD8 — Vladanka Andreeva (@Vladanka_A) October 25, 2025