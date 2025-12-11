В Товузе «ВАЗ 2107» протаранил четыре автомобиля - ФОТО

В Товузе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован на территории района.

Легковой автомобиль марки «ВАЗ 2107» во время движения потерял управление.

В результате он врезался в два припаркованных у обочины автомобиля «Mercedes», а также в «ВАЗ 21011» и «Chevrolet».

В момент аварии водитель «ВАЗ 2107» получил травмы.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции. По факту ведется расследование.