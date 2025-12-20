The Oligarch’s Design: AnewZ раскрыл финансовые и политические связи Рубена Варданяна - ВИДЕО

В Киноцентре «Низами» состоялся показ документального фильма The Oligarch’s Design, созданного в рамках серии журналистских расследований международного телеканала AnewZ.

В мероприятии приняли участие депутаты, руководители ведущих медиа-структур, а также общественно-политические деятели.

Фильм основан на данных из открытых источников и результатах международных расследований, в частности связанных с финансовой сетью Troika Laundromat, через которую, по данным исследователей, осуществлялось перемещение миллиардов долларов с использованием офшорных структур. Одной из центральных сюжетных линий картины стала хронология событий вокруг российского олигарха Рубена Варданяна, который обвиняется в совершении тяжких преступлений против Азербайджана. В документальной ленте подробно прослеживается его путь - от деятельности в финансовой элите России до участия в политических процессах в Карабахе, подробно освещаются его финансовые махинации и «политическая деятельность».

В документальной ленте также рассматривается деятельность Aurora Foundation. Зрителям представлены интервью с представителями платформы, в работе которой на протяжении многих лет принимали участие известные общественные деятели из разных стран.

Накануне показа документального фильма телеканал AnewZ провёл пресс-конференцию, посвящённую фильму.

Выступая на пресс-конференции, директор AnewZ TV Руфат Хамзаев сообщил, что работа над фильмом началась в январе текущего года.

«С января мы приступили к съёмкам и вели расследование в строгом соответствии с международными стандартами. Съёмочная группа работала в восьми странах — в Армении, Украине, США, Израиле и ряде других государств, включая Азербайджан. В создании фильма были задействованы около 100 человек. Сегодня состоялась его премьера», — отметил он.

По его словам, работа велась по нескольким направлениям, прежде всего — в формате интервью с людьми, способными пролить свет на деятельность Рубена Варданяна в рамках различных структур и организаций.

В частности, были записаны беседы с представителями одного из общественных объединений.

«Мы не ставили перед собой задачу навязать зрителю одностороннюю точку зрения. Наша цель — представить факты и дать обществу возможность самостоятельно сделать выводы о том, кто, в каких процессах и в какой степени был задействован. Одной из ключевых тем фильма, безусловно, стало решение Рубена Варданяна в 2022 году отказаться от российского гражданства и переехать в Азербайджан, в Карабахский регион», — подчеркнул Хамзаев.

Он также отметил, что в фильме представлено интервью с человеком армянского происхождения, который в настоящее время проживает в Ханкенди и был непосредственным участником описываемых событий. В своих показаниях он подробно рассказывает о процессах, свидетелем которых стал лично.

По словам директора телеканала, в ленте использовано значительное количество документов и фактов из открытых источников, а также интервью и аналитические комментарии экспертов, участвовавших в международных расследованиях либо глубоко изучавших представленные материалы.

В работе над фильмом принимали участие профессиональные юристы.

«Существуют принципы презумпции невиновности и ограничения в формулировках до вынесения судебных решений. Однако по ряду направлений уже проведены масштабные международные расследования, включая так называемую схему Troika Laundromat, изученную ведущими профильными организациями и экспертами, а выводы по ней основаны на проверенных фактах», — резюмировал Руфат Хамзаев.