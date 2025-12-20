В Риме введут плату за посещение фонтана Треви

Мэр Рима Роберто Гуальтьери объявил на пресс-конференции, что с 1 февраля 2026 года туристы должны будут приобрести билет стоимостью 2 евро, чтобы подойти к фонтану Треви, сообщает ANSA.

Платный доступ по билетам вводят для шести исторических достопримечательностей.

Также платным станет вход в Виллу Максенция, Музей Наполеона, Музей Барракко, Музей Карло Билотти и Дом-музей Пьетро Каноники. Стоимость билета в каждое из этих мест составит 5 евро.

Ожидается, что платный проход к фонтану, который ежегодно посещают около 9 млн туристов, будет приносить городу 6,5 млн евро в год, отметил Гуальтьери.