МАГАТЭ настаивает на доступе к ядерным объектам в Иране

МАГАТЭ настаивает на доступе к ядерным объектам Ирана для проверки заявлений Тегерана, что там небезопасно и туда нельзя попасть, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.

"Прежде всего, у Ирана есть гораздо больше, чем эти три объекта. Эти три объекта очень важны с точки зрения переработки, конверсии и обогащения урана. Но ядерная программа Ирана этим не исчерпывается. У Ирана очень развитая ядерная программа с мощным научно-исследовательским компонентом и множеством других объектов на территории страны. Есть и атомная электростанция — "Бушер", а также планы по строительству новых, в том числе, если я не ошибаюсь, совместно с Россией. Поэтому работа продолжается во всех этих направлениях", - сказал он, комментируя вопрос о том, как Агентство планирует обосновывать свое дальнейшее присутствие в Иране и необходимость инспекций, учитывая заявление США о том, что все иранские ядерные объекты уничтожены.

Гросси отметил, что согласно ДНЯО и всеобъемлющему соглашению о гарантиях, Иран обязан предоставлять доступ к этим объектам.

"Это, собственно, и является частью нашего диалога. Потому что они говорят: "Это небезопасно, туда нельзя попасть". Но в таком случае вы должны допустить инспекторов, чтобы они подтвердили, что туда действительно невозможно попасть. Именно такой диалог мы сейчас ведем, и я надеюсь, что нам удастся добиться определенного прогресса", - заключил глава МАГАТЭ.