Трамп объявил об ударе возмездия по террористам в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что по его приказу был нанесен массированный удар по террористам в Сирийской Арабской Республике, причастным к гибели американских военнослужащих.

Об этом он сообщил на выступлении перед сторонниками в Северной Каролине; запись опубликована наYouTube.

«Я приказал нанести массированный удар по террористам, которые убили трех наших великих патриотов на прошлой неделе», — отметил Трамп. Он подчеркнул, что авиаудар был проведен «успешно и точно», и каждый объект был поражен «безупречно».

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что операция получила кодовое название Hawkeye Strike и была направлена по позициям ИГИЛ в ответ на атаку на сирийско-американский патруль в районе Пальмиры.

Ранее американские военные подняли в воздух два истребителя F-16 после нападения на военных в Сирии.

Представитель Пентагона Шон Парнелл раскрыл подробности случившегося, отметив, что засаду устроил одиночный боевик ИГИЛ.

