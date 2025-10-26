США подписали экономические соглашения с Камбоджей и Таиландом

Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о торговле с Камбоджей, а также договор о критически важных минералах с Таиландом.

Церемония прошла на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре, где премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет подписали совместную декларацию об отношениях, которую Трамп назвал "мирной сделкой".

"Сегодня мы также подписываем крупное торговое соглашение с Камбоджей и очень важное соглашение по критическим минералам с Таиландом", - сказал Трамп.

Отметим, что 47-й саммит АСЕАН проходит в Малайзии 26-28 октября. На саммите запланировано обсуждение внутреннего конфликта в Мьянме, обострения международных морских споров и экономических последствий повышения торговых пошлин США для стран Юго-Восточной Азии.

