Ночная атака на Киев: пострадали 26 человек

В ночь на 26 октября российская армия провела массированную атаку беспилотников на Киев.

В результате атаки в столице был пожар, в общей сложности пострадали 26 человек, среди которых шестеро детей.

По данным Воздушных сил ВСУ, в 02:23 в направлении Киева двигалась группа ударных беспилотников. Через несколько минут в столице объявили тревогу. Удары наносились в основном по Деснянскому и Оболонскому районам. К месту происшествия были привлечены спасатели и медицинские бригады.

Источник: РБК Украина