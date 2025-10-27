В Баку состоится заседание азербайджано-белорусской межправкомиссии

15-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь состоится 28 октября в Баку.

Заседание возглавят сопредседатели комиссии — заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов и заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич.

Об этом сообщили в Кабинете министров.

На заседании будет обсуждено выполнение Дорожной карты сотрудничества между двумя странами, охватывающей 2024–2025 годы. Также будут рассмотрены возможности реализации совместных проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, машиностроения, городского хозяйства, фармацевтики, профессионального образования, транспортно-логистического комплекса, торговли и инвестиций.

На 29 октября запланирован визит делегации под руководством сопредседателей Комиссии в Физулинский и Агдамский районы. В рамках визита будет проведено ознакомление с рядом проектов.

Источниу: АПА