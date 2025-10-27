Пашинян: Армения готова обеспечить транзит грузовых автомобилей из Азербайджана в Турцию и обратно

С сегодняшнего дня мы готовы обеспечить транзит грузовых автомобилей из Турции в Азербайджан, в частности, по маршруту Маргара-Ехегнадзор-Сисиан-Горус.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Глава правительства Армении заявил, что это единственный вариант, который страна может реализовать на данном этапе.

«В течение года и восьми месяцев в результате соблюдения режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе не погиб ни один военнослужащий. Хочу еще раз подчеркнуть, что за всю историю независимости Армении такого года и восьми месяцев не было», — заявил Пашинян, подчеркнув, что между Азербайджаном и Арменией установился мир.

Никол Пашинян также сообщил, что ведутся интенсивные работы по реализации проекта «Дорога Трампа».