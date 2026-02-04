Электронное торговое декларирование: правила меняются с 1 июня

С 1 июня текущего года оформление электронных торговых деклараций с использованием идентификационного номера станет невозможным.

Как сообщает «Qafqazinfo», соответствующее предупреждение было направлено гражданам, пользующимся сайтом и мобильным приложением «Smart customs», со стороны Государственного таможенного комитета.

Так, если ранее вход на сайт и в приложение был возможен с использованием FIN-кода удостоверения личности, то теперь одного идентификационного номера будет недостаточно. В уведомлении отмечается:

«С 1 июня 2026 года при входе в системы “SmartCustoms” и “e.customs.gov.az” с использованием идентификационного номера (FIN и пароля) воспользоваться услугой “Электронная торговая декларация” будет невозможно. Использование данной услуги будет доступно через “Asanİmza”, “SİMA” или “MYGOV / QR”. В связи с этим рекомендуется заранее получить электронную подпись “Asanİmza” или “SİMA” для декларирования товаров после указанной даты».