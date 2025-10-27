Пашинян признал: Мир с Азербайджаном стал реальностью

Впервые обсуждение государственного бюджета Армении проходит в условиях мира, заявил премьер-министр Никол Пашинян во время представления проекта бюджета на 2026 год в Национальном собрании.

«Хочу еще раз подтвердить: в соответствии с Вашингтонской декларацией о мире, подписанной 8 августа 2025 года, между Арменией и Азербайджаном установлен мир», — отметил премьер-министр, передают армянские СМИ.

По словам Пашиняна, мир уже имеет свои конкретные параметры и статистику.

«На протяжении 1 года и 8 месяцев на армяно-азербайджанской границе не погиб ни один военнослужащий в результате перестрелок. В истории нашей независимости еще не было такого длительного периода», — подчеркнул он.