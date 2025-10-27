Пашинян заявил о ведении интенсивной работы по реализации проекта TRIPP

В настоящее время с США ведётся довольно интенсивная работа по реализации проекта «Путь Трампа».

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе обсуждения в парламенте проекта госбюджета страны на 2026 год.

«Конечно, проект новый для нас и региона, в нём много нюансов, и я уверен, что мы обсудим эти вопросы как можно скорее, найдём решения и реализуем эту программу», — сказал он.

Пашинян привел несколько выдержек из программы отметив: «В третьей статье, которую мы цитируем, в частности, говорится: «Мы подтвердили важность открытия сообщения между двумя странами, а именно Арменией и Азербайджаном, для внутренних двусторонних и межгосударственных перевозок на основе суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств в целях содействия миру, стабильности и процветанию в регионе и его окрестностях. Эти усилия будут включать беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Республики Армения, что обеспечит взаимную выгоду для Республики Армения в плане международных и внутренних сообщений».

И в четвертом пункте говорится: «Республика Армения будет сотрудничать с Соединенными Штатами Америки и взаимно согласованными третьими сторонами для определения рамок реализации коммуникационной программы TRIPP «Путь Трампа ради международного мира и процветания» на территории Республики Армения. Мы подтверждаем нашу решимость добросовестно принять все меры для скорейшего достижения этой цели».

Источник: News.am