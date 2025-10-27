 Пашинян заявил о ведении интенсивной работы по реализации проекта TRIPP | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Пашинян заявил о ведении интенсивной работы по реализации проекта TRIPP

First News Media11:33 - Сегодня
Пашинян заявил о ведении интенсивной работы по реализации проекта TRIPP

В настоящее время с США ведётся довольно интенсивная работа по реализации проекта «Путь Трампа».

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе обсуждения в парламенте проекта госбюджета страны на 2026 год.

«Конечно, проект новый для нас и региона, в нём много нюансов, и я уверен, что мы обсудим эти вопросы как можно скорее, найдём решения и реализуем эту программу», — сказал он.

Пашинян привел несколько выдержек из программы отметив: «В третьей статье, которую мы цитируем, в частности, говорится: «Мы подтвердили важность открытия сообщения между двумя странами, а именно Арменией и Азербайджаном, для внутренних двусторонних и межгосударственных перевозок на основе суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств в целях содействия миру, стабильности и процветанию в регионе и его окрестностях. Эти усилия будут включать беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Республики Армения, что обеспечит взаимную выгоду для Республики Армения в плане международных и внутренних сообщений».

И в четвертом пункте говорится: «Республика Армения будет сотрудничать с Соединенными Штатами Америки и взаимно согласованными третьими сторонами для определения рамок реализации коммуникационной программы TRIPP «Путь Трампа ради международного мира и процветания» на территории Республики Армения. Мы подтверждаем нашу решимость добросовестно принять все меры для скорейшего достижения этой цели».

Источник: News.am

Поделиться:
131

Актуально

Политика

Армения снимает ограничения на транзит в Азербайджан - Пашинян назвал маршрут

Политика

В Пирекюшкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

Общество

Дорожная полиция призвала водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах - ...

Политика

Пашинян признал: Мир с Азербайджаном стал реальностью

Политика

Пашинян заявил о ведении интенсивной работы по реализации проекта TRIPP

Ишхан Вердян: Дашнаки и главари «карабахского клана» должны ответить перед азербайджанским народом

В Пирекюшкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

Пашинян признал: Мир с Азербайджаном стал реальностью

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Новости для вас

Скандал: дети Фазаила Агамалы не поделили лидерство в партии - ОБНОВЛЕНО

Пашинян выразил признательность Ильхаму Алиеву за снятие ограничения на транзит грузов в Армению

Президенты Азербайджана и России поговорили по телефону - ОБНОВЛЕНО

Гюнай Агамали: «Выборы председателя партии «Ана Вэтен» не состоялись»

Последние новости

Трамп в ответ на испытания «Буревестника» заявил об американской подлодке у берегов РФ

Сегодня, 12:12

Пашинян: Мы должны заботиться об установившемся мире

Сегодня, 11:47

Азербайджан запускает диагностику цифровой зрелости госорганов и бизнеса

Сегодня, 11:44

«Слишком мило». Трамп пообещал не претендовать на пост вице-президента

Сегодня, 11:37

Пашинян заявил о ведении интенсивной работы по реализации проекта TRIPP

Сегодня, 11:33

В Грузии задержаны иностранцы за попытку покупки ядерного материала

Сегодня, 11:30

Премьер Армении считает, что 2026 год будет иметь критическое значение для мира

Сегодня, 11:28

Информация для планирующих обучение в Китае

Сегодня, 11:25

Ишхан Вердян: Дашнаки и главари «карабахского клана» должны ответить перед азербайджанским народом

Сегодня, 11:22

Аллахшукюр Пашазаде встретится с Папой Римским в Ватикане

Сегодня, 11:20

В Армении расходы на оборону планируется сократить на 15,3%

Сегодня, 11:17

Трамп не стал отрицать возможность введения новых санкций против России

Сегодня, 11:15

Автохулиганство в Хачмазе обернулось лишением прав и арестом - ВИДЕО

Сегодня, 11:10

Трамп выразил желание встретиться с Ким Чен Ыном

Сегодня, 11:05

В Пирекюшкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

Сегодня, 11:00

Скончалась учительница из Хачмаза, набравшая на экзамене высший балл

Сегодня, 10:53

Дорожная полиция призвала водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах - ВИДЕО

Сегодня, 10:50

В Азербайджане мужчину подозревают в нападении с ножом на супругу

Сегодня, 10:40

Пашинян признал: Мир с Азербайджаном стал реальностью

Сегодня, 10:35

Суд арестовал Экрема Имамоглу по обвинению в «политическом шпионаже»

Сегодня, 10:33
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10