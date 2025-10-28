Трамп опять заговорил про Азербайджан

Президент США Дональд Трамп заявил, что за восемь месяцев положил конец восьми войнам при помощи «слова» и тарифов.

«За восемь месяцев я положил конец восьми войнам <...> Ни один из известных нам президентов не заканчивал войны, многие из них войны начинают. К этому относятся Косово и Сербия, Конго и Руанда, Пакистан и Индия, Израиль и Иран, <...> Египет и Эфиопия, Армения и Азербайджан, и только в этом месяце мы положили конец войне в Газе, на Ближнем Востоке», - сказал политик, выступая перед американскими военнослужащими на атомном авианосце ВМС США «Джордж Вашингтон», базирующемся на военной базе Йокосука в соседней с Токио префектуре Канагава.

Он добавил, что недавно в Малайзии удалось подписать соглашение между Камбоджей и Таиландом. «Мы спасли миллионы жизней, удалось действовать в основном словом», - добавил Трамп, отметив, что военная сила практически не применялась. По его словам, тарифы и торговля стали ключевым инструментом в «прекращении войн».

Источник: ТАСС