Лейла Алиева ознакомилась с самым большим круглым ковром в истории мирового ковроткачества - ФОТО

Творческий коллектив и ткацкая группа ОАО «Азерхалча» при поддержке Фонда Гейдара Алиева, PASHA Holding и PMD Projects ткут самый большой в истории мирового ковроделия круглый ковер ручной работы (диаметр 22,17 м x 22,17 м).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в ОАО «Азерхалча», этот великолепный ковер предназначен для Шушинской мечети. Основная работа по созданию ковра, относящегося к Карабахской школе ковроделия и содержащего элементы ковра «Хатаи», осуществляется в цехах, расположенных в Исмаиллинском и Шабранском районах. Работа по изготовлению ковра, над которым трудятся 150 ковровщиц, началась в декабре прошлого года.

27 октября вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева ознакомилась с процессом ткачества этого великолепного ковра. После осмотра изделия Лейла Алиева побеседовала с мастерицами и подключившись к процессу тканья уникального ковра, связала узелки.

Отметим, что для завершения работ был заказан новый ткацкий станок необычной конструкции. Двухэтажный станок был специально изготовлен для ОАО «Азерхалча» группой специалистов, приглашенных из Ирана.