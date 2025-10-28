Состоялась пресс-конференция, посвящённая выставке Automechanika Baku 2027 - ФОТО

28 октября в отеле «Hilton Baku» состоялась пресс-конференция, посвященная выставке «Automechanika Baku», которая впервые пройдет в Азербайджане.

В мероприятии приняли участие представители средств массовой информации, Автомобильной федерации Азербайджана, Ассоциации автомобильных дилеров Азербайджана, вице-президент «Messe Frankfurt Exhibition GmbH» — создателя бренда «Automechanika», руководитель «Business Media Central Asia», а также организаторы выставки.

С приветственными речами выступили Фарид Мамедов, вице-президент Автомобильной федерации Азербайджана, Стефан Курцавски, вице-президент по направлениям потребительских товаров, автомобильных и текстильных выставок и продаж компании «Messe Frankfurt Exhibition GmbH», Эйюб Алиев, председатель совета директоров Ассоциации автомобильных дилеров Азербайджана, и Орхан Ахмадов, директор компании «Tajsir Expo».

Они предоставили подробную информацию о выставке и ответили на вопросы журналистов.

Дебют выставки «Automechanika Baku» состоится 3–5 марта 2027 года в Баку Экспо Центре. Организатором мероприятия выступит международная выставочная компания «Tajsir Expo» при сотрудничестве с «Messe Frankfurt Exhibition GmbH» (Германия) и при официальной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана.

Более подробную информацию о выставке можно получить на официальном сайте https://automechanika.az/