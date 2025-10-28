 Состоялась пресс-конференция, посвящённая выставке Automechanika Baku 2027 - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Состоялась пресс-конференция, посвящённая выставке Automechanika Baku 2027 - ФОТО

First News Media15:12 - Сегодня
Состоялась пресс-конференция, посвящённая выставке Automechanika Baku 2027 - ФОТО

28 октября в отеле «Hilton Baku» состоялась пресс-конференция, посвященная выставке «Automechanika Baku», которая впервые пройдет в Азербайджане.

В мероприятии приняли участие представители средств массовой информации, Автомобильной федерации Азербайджана, Ассоциации автомобильных дилеров Азербайджана, вице-президент «Messe Frankfurt Exhibition GmbH» — создателя бренда «Automechanika», руководитель «Business Media Central Asia», а также организаторы выставки.

С приветственными речами выступили Фарид Мамедов, вице-президент Автомобильной федерации Азербайджана, Стефан Курцавски, вице-президент по направлениям потребительских товаров, автомобильных и текстильных выставок и продаж компании «Messe Frankfurt Exhibition GmbH», Эйюб Алиев, председатель совета директоров Ассоциации автомобильных дилеров Азербайджана, и Орхан Ахмадов, директор компании «Tajsir Expo».

Они предоставили подробную информацию о выставке и ответили на вопросы журналистов.

Дебют выставки «Automechanika Baku» состоится 3–5 марта 2027 года в Баку Экспо Центре. Организатором мероприятия выступит международная выставочная компания «Tajsir Expo» при сотрудничестве с «Messe Frankfurt Exhibition GmbH» (Германия) и при официальной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана.

Более подробную информацию о выставке можно получить на официальном сайте https://automechanika.az/

Поделиться:
284

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана

Политика

Ильхам Алиев: День Победы – самая яркая страница нашей истории

Политика

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Общество

Очередная группа переселенцев прибыла в поселок Гырмызы Базар и село Сос - ФОТО - ...

Общество

Председательство COP29 представляет Азербайджан на Парижском форуме мира

Проведены совместные тактические учения азербайджанских и сербских артиллеристов - ФОТО

В Нахчыване задержана женщина, подозреваемая в крупной краже денег

В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Как изменится налогообложение ресторанов и кафе в Азербайджане?

В Азербайджане 71-летняя женщина стала лицензированным таксистом

В Баку студентка заразилась ящуром? Официальный комментарий

Лейла и Арзу Алиевы посетили выставку «Эшг-и нур» - ФОТО

Последние новости

Ильхам Алиев принял участие в открытии второго этапа села Агалы и села Мамедбейли в Зангилане - ФОТО

Сегодня, 19:00

Председательство COP29 представляет Азербайджан на Парижском форуме мира

Сегодня, 18:45

Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана

Сегодня, 18:30

Проведены совместные тактические учения азербайджанских и сербских артиллеристов - ФОТО

Сегодня, 18:17

Ильхам Алиев: Сегодняшняя реальность, сегодняшний день – это торжество справедливости

Сегодня, 18:12

Президент: Сегодня весь Карабах и Восточный Зангезур представляют собой строительную площадку

Сегодня, 18:10

Ильхам Алиев: День Победы – самая яркая страница нашей истории

Сегодня, 18:08

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Сегодня, 18:05

Эрдоган: Турция в тройке лидеров среди стран в производстве беспилотников

Сегодня, 17:42

Джейхун Байрамов отправился с визитом в Оман

Сегодня, 17:40

Турецкой армии передан первый отечественный танк Altay

Сегодня, 17:36

В Нахчыване задержана женщина, подозреваемая в крупной краже денег

Сегодня, 17:35

В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности

Сегодня, 17:28

Водитель остановил автобус посреди дороги и закурил

Сегодня, 17:04

Президент заложил фундамент СЭС «Шамс» и «Уфуг» в селе Шахвелли - ФОТО

Сегодня, 16:57

Вратарь «Интера» насмерть сбил человека в инвалидной коляске на своём автомобиле

Сегодня, 16:50

Гутерриш: Мир должен признать свой провал в климатической борьбе

Сегодня, 16:45

Власти Грузии подадут иск в Конституционный суд о запрете партии Саакашвили

Сегодня, 16:42

Очередная группа переселенцев прибыла в поселок Гырмызы Базар и село Сос - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:38

Председатель Федерального национального совета ОАЭ прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 16:30
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10