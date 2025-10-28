«Гражданский договор»: Мы не позволим России указывать нам, как спасти Армению

Мы не позволим России указывать нам, как спасти Армению, у нас достаточно спасителей, армянский народ не нуждается в спасителях за пределами Армении.

Об этом на пленарной сессии Парламентской ассамблеи Восточного партнерства (Евронест) 28 октября заявил председатель постоянной комиссии по внешним связям Национального Собрания Армении, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Саркис Ханданян., передают армянские СМИ

«Мы в Армении также видим закономерности по части гибридных атак, о которых говорила Молдова», - сказал он.

Отвечая на замечания руководителя оппозиционной фракции Национального Собрания Армении «Честь имею» Айка Мамиджаняна, он заверил, что в Армении нет политзаключенных. «С 2018 года Армения не идет на компромисс с коррупцией и угрозами суверенитету», - подчеркнул он.

По его словам, ситуация изменилась, и между Арменией и Азербайджаном установлен очень хрупкий мир. Депутат добавил, что нужно сделать все, чтобы этот мир был прочным.