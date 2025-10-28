 «Гражданский договор»: Мы не позволим России указывать нам, как спасти Армению | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

«Гражданский договор»: Мы не позволим России указывать нам, как спасти Армению

First News Media15:30 - Сегодня
«Гражданский договор»: Мы не позволим России указывать нам, как спасти Армению

Мы не позволим России указывать нам, как спасти Армению, у нас достаточно спасителей, армянский народ не нуждается в спасителях за пределами Армении.

Об этом на пленарной сессии Парламентской ассамблеи Восточного партнерства (Евронест) 28 октября заявил председатель постоянной комиссии по внешним связям Национального Собрания Армении, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Саркис Ханданян., передают армянские СМИ

«Мы в Армении также видим закономерности по части гибридных атак, о которых говорила Молдова», - сказал он.

Отвечая на замечания руководителя оппозиционной фракции Национального Собрания Армении «Честь имею» Айка Мамиджаняна, он заверил, что в Армении нет политзаключенных. «С 2018 года Армения не идет на компромисс с коррупцией и угрозами суверенитету», - подчеркнул он.

По его словам, ситуация изменилась, и между Арменией и Азербайджаном установлен очень хрупкий мир. Депутат добавил, что нужно сделать все, чтобы этот мир был прочным.

Поделиться:
298

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана

Политика

Ильхам Алиев: День Победы – самая яркая страница нашей истории

Политика

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Общество

Очередная группа переселенцев прибыла в поселок Гырмызы Базар и село Сос - ФОТО - ...

Армения

«Гражданский договор»: Мы не позволим России указывать нам, как спасти Армению

На политической арене Армении появится новая партия

В Армении заговорили о возможных досрочных выборах

Министр экономики: Армения заинтересована в импорте товаров из Азербайджана

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Сын одного из дашнакских руководителей погиб, выстрелив себе в горло

Главы служб госбезопасности Грузии и Армении обсудили важность обмена информацией

Пашинян предложил изъять у Армянской церкви храмы, переданные ей в пользование

Против мэра армянского Гюмри завели новое дело

Последние новости

Ильхам Алиев принял участие в открытии второго этапа села Агалы и села Мамедбейли в Зангилане - ФОТО

Сегодня, 19:00

Председательство COP29 представляет Азербайджан на Парижском форуме мира

Сегодня, 18:45

Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана

Сегодня, 18:30

Проведены совместные тактические учения азербайджанских и сербских артиллеристов - ФОТО

Сегодня, 18:17

Ильхам Алиев: Сегодняшняя реальность, сегодняшний день – это торжество справедливости

Сегодня, 18:12

Президент: Сегодня весь Карабах и Восточный Зангезур представляют собой строительную площадку

Сегодня, 18:10

Ильхам Алиев: День Победы – самая яркая страница нашей истории

Сегодня, 18:08

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Сегодня, 18:05

Эрдоган: Турция в тройке лидеров среди стран в производстве беспилотников

Сегодня, 17:42

Джейхун Байрамов отправился с визитом в Оман

Сегодня, 17:40

Турецкой армии передан первый отечественный танк Altay

Сегодня, 17:36

В Нахчыване задержана женщина, подозреваемая в крупной краже денег

Сегодня, 17:35

В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности

Сегодня, 17:28

Водитель остановил автобус посреди дороги и закурил

Сегодня, 17:04

Президент заложил фундамент СЭС «Шамс» и «Уфуг» в селе Шахвелли - ФОТО

Сегодня, 16:57

Вратарь «Интера» насмерть сбил человека в инвалидной коляске на своём автомобиле

Сегодня, 16:50

Гутерриш: Мир должен признать свой провал в климатической борьбе

Сегодня, 16:45

Власти Грузии подадут иск в Конституционный суд о запрете партии Саакашвили

Сегодня, 16:42

Очередная группа переселенцев прибыла в поселок Гырмызы Базар и село Сос - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:38

Председатель Федерального национального совета ОАЭ прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 16:30
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10