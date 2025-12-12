Gallup International: Более 57% опрошенных граждан против смены Конституции Армении

Большинство опрошенных респондентов выступает против смены Конституции Армении. Итоги опроса представил на пресс-конференции в пятницу глава армянского представительства Gallup International Арам Навасардян.

Об этом сообщает Sputnik Армения.

19 ноября глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что армяно-турецкая граница откроется только после изменений в Конституции Армении. Через два дня премьер Армении Никол Пашинян заявил, что после выборов 2026 г. Армения должна изменить основной закон.

Респондентов спросили, с какими их двух этих суждений они согласны.

"7,3% опрошенных считают, что Армении нужна абсолютно новая Конституция. То есть, они согласны с инициативой Никола Пашиняна. 20,7% считает, что нужно изменить некоторые пункты. И еще 57,1% респондентов считает, что конституция должна оставаться без изменений" – сказал Навасардян.

Он напомнил, что подобный вопрос Gallup International дважды задавал также в 2024-м и в 2025 гг.

Меньше всего опрошенных (3,3%) одобряло смену Конституции в 2024 г.

Он отметил, что телефонный опрос проводился 1001 респондента с 27 ноября по 5 декабря.