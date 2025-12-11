 Пашинян считает, что выход Армении из ЕАЭС не является самоцелью | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Пашинян считает, что выход Армении из ЕАЭС не является самоцелью

First News Media11:05 - Сегодня
Пашинян считает, что выход Армении из ЕАЭС не является самоцелью

Выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не является самоцелью, но вступление в Евросоюз - самоцель.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«С одной стороны выход Армении из ЕАЭС не является самоцелью, но с другой стороны членство Армении в ЕС - самоцель. <…> Мы понимаем, что невозможно одновременное членство в ЕС и в Евразийском экономическом союзе. Мы понимаем, что есть какая-то точка, когда нужно будет принять решение. Но сейчас мы не находимся на этой точке, то есть сейчас нет необходимости в принятии такого решения», - сказал армянский премьер.

По его словам, если нет такой необходимости, зачем принимать решение о выходе из ЕАЭС.

Он также рассказал о причинах принятия Арменией закона о начале вступления в ЕС. По его словам, это в первую очередь дополнительный стимул для проведения реформ и приведение всех сфер в стране к стандартам Евросоюза. Пашинян признал, что, пока Армения по объективным причинам не соответствует европейским критериям, она не сможет быть членом ЕС. «Когда мы будем соответствовать этим критериям, мы обратимся с заявкой на членство», - сказал Пашинян, добавив, что тут будет два сценария: либо Армению примут в ЕС, либо нет. Однако республика должна будет из этого процесса выйти в выигрыше при любом сценарии.

Глава армянского правительства еще раз подчеркнул, что когда наступит момент необходимости принятия решения по этому вопросу, Армения его примет исходя из собственных интересов. Армянский премьер добавил, что страна не развивает отношения с ЕС вопреки России и ЕАЭС.

Президент Армении Ваагн Хачатурян 4 апреля подписал закон о начале процесса вступления республики в Европейский Союз. Ранее Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум.

Как заявлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук, Россия рассматривает эти действия как начало выхода республики из ЕАЭС. По его словам, вступление в ЕС несовместимо с членством страны в ЕАЭС. В то же время министр экономики Армении Геворг Папоян утверждал, что Ереван не собирается выходить из ЕАЭС.

Источник: ТАСС

Поделиться:
130

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил президента Кении

Спорт

Спорт и бизнес: кейсы из Азербайджана и мира

Общество

Дорожная полиция о причинах тяжёлых аварий на дорогах - ВИДЕО

Точка зрения

Миф о «задержанных в Баку армянах»: политическая манипуляция под видом ...

Армения

Пашинян считает, что выход Армении из ЕАЭС не является самоцелью

«Сбалансированная политика»: Пашинян отправится из Гамбурга в Москву

Пашинян: Возвращение армян в Карабах - нереалистично

Гарегин II необоснованно отложил собрание епископов, заявляют требующие его отставки священнослужители

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Армени Григорян: 1-2 года назад наши нарративы с Баку были противоречивы, сейчас во многом схожи

Пашинян: Народ Армении получит возможность принять решение по новой Конституции

Пашинян помолится в Гюмри

Пашинян объяснил содержание энергетического проекта ЕС

Последние новости

Джонни Депп может сыграть главную роль в адаптации «Мастера и Маргариты»

Сегодня, 11:28

Пашинян уверен, что в ближайшем будущем в Армению приедут азербайджанские делегации

Сегодня, 11:23

Азербайджан и США обсудили возможности совместного инвестирования в дата-центры

Сегодня, 11:17

Конституционный суд Кыргызстана заблокировал инициативу Жапарова о возвращении смертной казни

Сегодня, 11:12

Кино на неделю: Черная комедия со звездой «Игры в кальмара» от режиссера «Олдбоя» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:08

Пашинян считает, что выход Армении из ЕАЭС не является самоцелью

Сегодня, 11:05

Повышение тарифов не улучшило сервис: пассажиры недовольны состоянием автобусов - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

Самолет Пашиняна не смог сесть в Москве

Сегодня, 10:42

Бельгии грозит изоляция в ЕС, если она не согласится изъять активы РФ - Politico

Сегодня, 10:27

«Сбалансированная политика»: Пашинян отправится из Гамбурга в Москву

Сегодня, 10:23

Спорт и бизнес: кейсы из Азербайджана и мира

Сегодня, 10:20

Пашинян: Возвращение армян в Карабах - нереалистично

Сегодня, 10:15

В Сумгайыте маршрутный автобус и грузовик застряли на разрытой дороге

Сегодня, 10:00

Адиль Керимли: «Азербайджанская культура не зависит только от работы министерства» - ВИДЕО

Сегодня, 09:57

В отношении Намизада Сафарова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Сегодня, 09:50

Дорожная полиция о причинах тяжёлых аварий на дорогах - ВИДЕО

Сегодня, 09:47

В Товузе «ВАЗ 2107» протаранил четыре автомобиля - ФОТО

Сегодня, 09:40

Миф о «задержанных в Баку армянах»: политическая манипуляция под видом правозащиты

Сегодня, 09:32

Ильхам Алиев поздравил президента Кении

Сегодня, 09:20

Гурбан Гурбанов: Я доволен командой, несмотря на поражение

Сегодня, 08:55
Все новости
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня трудно представить новогодние праздники без сияющей, нарядной ёлки. Именно она наполняет дом атмосферой тепла, уюта и волшебства, а городские улицы10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30