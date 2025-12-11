Пашинян считает, что выход Армении из ЕАЭС не является самоцелью

Выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не является самоцелью, но вступление в Евросоюз - самоцель.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«С одной стороны выход Армении из ЕАЭС не является самоцелью, но с другой стороны членство Армении в ЕС - самоцель. <…> Мы понимаем, что невозможно одновременное членство в ЕС и в Евразийском экономическом союзе. Мы понимаем, что есть какая-то точка, когда нужно будет принять решение. Но сейчас мы не находимся на этой точке, то есть сейчас нет необходимости в принятии такого решения», - сказал армянский премьер.

По его словам, если нет такой необходимости, зачем принимать решение о выходе из ЕАЭС.

Он также рассказал о причинах принятия Арменией закона о начале вступления в ЕС. По его словам, это в первую очередь дополнительный стимул для проведения реформ и приведение всех сфер в стране к стандартам Евросоюза. Пашинян признал, что, пока Армения по объективным причинам не соответствует европейским критериям, она не сможет быть членом ЕС. «Когда мы будем соответствовать этим критериям, мы обратимся с заявкой на членство», - сказал Пашинян, добавив, что тут будет два сценария: либо Армению примут в ЕС, либо нет. Однако республика должна будет из этого процесса выйти в выигрыше при любом сценарии.

Глава армянского правительства еще раз подчеркнул, что когда наступит момент необходимости принятия решения по этому вопросу, Армения его примет исходя из собственных интересов. Армянский премьер добавил, что страна не развивает отношения с ЕС вопреки России и ЕАЭС.

Президент Армении Ваагн Хачатурян 4 апреля подписал закон о начале процесса вступления республики в Европейский Союз. Ранее Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум.

Как заявлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук, Россия рассматривает эти действия как начало выхода республики из ЕАЭС. По его словам, вступление в ЕС несовместимо с членством страны в ЕАЭС. В то же время министр экономики Армении Геворг Папоян утверждал, что Ереван не собирается выходить из ЕАЭС.

Источник: ТАСС