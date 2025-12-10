 Пашинян: Сейчас у нас есть беспрецедентная возможность установить прочный мир | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Пашинян: Сейчас у нас есть беспрецедентная возможность установить прочный мир

First News Media11:05 - Сегодня
Пашинян: Сейчас у нас есть беспрецедентная возможность установить прочный мир

Предстоящие выборы очень важны, потому что, на мой взгляд, это историческая возможность для нашей страны, и, кстати, для нашего региона, вступить в совершенно иной этап нашей истории.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Немецкой ассоциации по иностранным делам в Берлине, отвечая на вопрос о том, насколько мирный процесс связан с его личностью, передают армянские СМИ.

«Действительно, сейчас у нас есть беспрецедентная возможность установить прочный мир. Кстати, это очень важно для защиты и укрепления государственности, независимости, суверенитета стран нашего региона, потому что, когда люди спрашивают, почему это соглашение стало возможным сейчас, а не несколько лет назад, есть много факторов, но я думаю, что одним из важнейших факторов, повлиявших на это соглашение, является взаимное понимание общих интересов странами нашего региона.

Как вы знаете, Армения, Грузия и Азербайджан стали независимыми странами в 1991 году в результате распада Советского Союза, и в некотором смысле это была совершенно новая ситуация, но не совершенно новое понимание того, что произошло или происходит. Сейчас, я думаю, самым важным фактором этого мира, этого соглашения является новое понимание, новая перспектива нашего региона, новое понимание, которое действительно создает беспрецедентную ситуацию, и мы можем опираться на это, чтобы сделать наши страны более независимыми, более суверенными и более безопасными.

Однако я считаю, что это общее достижение как для Армении, так и для Азербайджана, а также очень важное достижение с точки зрения нашей внутренней политики. Это достижение для партии «Гражданский договор» и нашей политической команды, и я очень рад, что мы смогли пройти через эти очень трудные времена, так сказать, через ад, и достичь этой точки», — подчеркнул Пашинян.

Поделиться:
175

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял президента компании John Deere по Центральной Азии и странам СНГ - ...

Экономика

Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку

Общество

Важные рекомендации МЧС о том, как вести себя во время ливней

Общество

В Азербайджан экстрадирован обвиняемый в убийстве

Армения

Пашинян обвинил руководство ААЦ в роскоши и потребовал прозрачности

Пашинян: Сейчас у нас есть беспрецедентная возможность установить прочный мир

В Армении зарегистрируют «TRIPP Company»

В Армении завели дело в связи с нападением на экс-депутата от РПА

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Пашинян помолится в Гюмри

Гарегин II лишил сана еще одного взбунтовавшегося священника

Парламент Армении утвердил бюджет на 2026 год

Главы МИД Армении и Турции коротко пообщались в Вене

Последние новости

Пашинян обвинил руководство ААЦ в роскоши и потребовал прозрачности

Сегодня, 12:00

Намизад Сафаров обвиняется в присвоении 53 тыс. манатов

Сегодня, 11:45

Ильхам Алиев принял президента компании John Deere по Центральной Азии и странам СНГ - ФОТО

Сегодня, 11:37

Jony перепел один из главных хитов 2000-х - ВИДЕО

Сегодня, 11:25

В Баку мужчина упал с 8-го этажа

Сегодня, 11:20

Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку

Сегодня, 11:15

Важные рекомендации МЧС о том, как вести себя во время ливней

Сегодня, 11:12

Леонардо Ди Каприо стал артистом года по версии журнала TIME - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:08

Пашинян: Сейчас у нас есть беспрецедентная возможность установить прочный мир

Сегодня, 11:05

В Астаре пропали рыбаки

Сегодня, 10:58

Баку и Вашингтон обсудили скорый запуск «Маршрута Трампа»

Сегодня, 10:55

Казахстан перенаправляет часть нефти в Китай после удара по КТК

Сегодня, 10:50

В Лерике машина скатилась в овраг: есть погибший

Сегодня, 10:48

«Ölmədən öncə»: Флора Керимова и Самир Багиров спустя десятилетия вновь записали дуэт - ВИДЕО

Сегодня, 10:45

В Азербайджан экстрадирован обвиняемый в убийстве

Сегодня, 10:40

The Brussels Times: Азербайджан обозначил стратегию на 2026 год

Сегодня, 10:37

Посол США призвал Анкару избавиться от российских систем С-400

Сегодня, 10:35

Состоялась голливудская премьера фильма «Тагиев: Нефть» - ФОТО

Сегодня, 10:32

В Гяндже проводится расследование случая отравления детей донером - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:20

«Перенесите ресторан, а не памятник» - Асмер Нариманбекова

Сегодня, 10:17
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30