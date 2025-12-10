Пашинян: Сейчас у нас есть беспрецедентная возможность установить прочный мир

Предстоящие выборы очень важны, потому что, на мой взгляд, это историческая возможность для нашей страны, и, кстати, для нашего региона, вступить в совершенно иной этап нашей истории.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Немецкой ассоциации по иностранным делам в Берлине, отвечая на вопрос о том, насколько мирный процесс связан с его личностью, передают армянские СМИ.

«Действительно, сейчас у нас есть беспрецедентная возможность установить прочный мир. Кстати, это очень важно для защиты и укрепления государственности, независимости, суверенитета стран нашего региона, потому что, когда люди спрашивают, почему это соглашение стало возможным сейчас, а не несколько лет назад, есть много факторов, но я думаю, что одним из важнейших факторов, повлиявших на это соглашение, является взаимное понимание общих интересов странами нашего региона.

Как вы знаете, Армения, Грузия и Азербайджан стали независимыми странами в 1991 году в результате распада Советского Союза, и в некотором смысле это была совершенно новая ситуация, но не совершенно новое понимание того, что произошло или происходит. Сейчас, я думаю, самым важным фактором этого мира, этого соглашения является новое понимание, новая перспектива нашего региона, новое понимание, которое действительно создает беспрецедентную ситуацию, и мы можем опираться на это, чтобы сделать наши страны более независимыми, более суверенными и более безопасными.

Однако я считаю, что это общее достижение как для Армении, так и для Азербайджана, а также очень важное достижение с точки зрения нашей внутренней политики. Это достижение для партии «Гражданский договор» и нашей политической команды, и я очень рад, что мы смогли пройти через эти очень трудные времена, так сказать, через ад, и достичь этой точки», — подчеркнул Пашинян.