Перспективы нового сотрудничества: арбитраж и суды на пути к укреплению верховенства права - ФОТО

24 октября 2025 года при совместной организации Арбитражной Ассоциации Азербайджана и Бакинского Арбитражного Центра состоялась международная конференция, посвященная церемонии открытия Бакинского Арбитражного Центра.

Конференция, организованная в рамках «Дней арбитража в Азербайджане 2025», была посвящена обсуждению важных нововведений в сфере международного арбитража. В мероприятии приняли участие более 600 человек, в том числе более 70 ведущих специалистов, юристов и представителей государственных органов.

Выступая на конференции, председатель Азербайджанской Арбитражной Ассоциации и Бакинского Арбитражного Центра Кямаля Мехтиева отметила, что основной целью Центра как постоянно действующей арбитражной организации является организация и управление арбитражными разбирательствами, служащими эффективному и справедливому разрешению коммерческих и инвестиционных споров. Было отмечено, что проведенные в последние годы под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева реформы в судебно-правовой сфере дали важный импульс модернизации правосудия и развитию альтернативных механизмов разрешения споров. Создание Бакинского Арбитражного Центра, являясь логическим продолжением этой политики, открывает новые возможности для развития института арбитража в нашей стране. Цель мероприятия – содействовать международному обмену опытом, укреплению сотрудничества между представителями государственного и частного секторов, а также содействовать развитию сферы арбитража в нашей стране.

На мероприятии также было объявлено, что «Бакинский журнал арбитражного права» будет издаваться на азербайджанском и английском языках.

Председатель Верховного Суда и Судебно-Правового Совета Азербайджанской Республики Инам Керимов в своем выступлении подчеркнул важность сотрудничества между арбитражными институтами и судебной системой. Было отмечено, что арбитраж позволяет разрешать споры на основе принципа справедливости, оперативности и уважения к соглашениям, что повышает доверие инвесторов, поддерживает устойчивое развитие и укрепляет международное сотрудничество. Было подчеркнуто, что по мере того, как Азербайджан становится региональным центром торговли и инвестиций, укрепление связей между арбитражем и судебной системой повысит доверие к справедливости и будет способствовать дальнейшему прогрессу.

Министр Юстиции Фарид Ахмедов оценил создание Бакинского Арбитражного Центра как важный шаг в направлении интеграции правовой системы Азербайджана на международную арену. Было отмечено, что в нашей стране уже сформировано поколение молодых юристов, специализирующихся в этой области, глубоко знакомых с международными арбитражными процессами. Они обладают как навыками ведения дел в международных арбитражных судах, так и опытом работы в качестве арбитров в различных арбитражных комиссиях. Это важный показатель с точки зрения развития правовой среды Азербайджана.

В своем выступлении бывший президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель подчеркнул, что арбитраж - это не только правовой механизм, но и символ доверия, мира и верховенства права. Было отмечено, что арбитраж-одно из самых ценных изобретений человеческой цивилизации. Он основан на разрешении разногласий не силой силы, а путем взаимопонимания и диалога, что является проявлением веры в силу права.

Бывший президент Международного Института Унификации Частного Права Мария Кьяра Малагути заявила, что важно создать в регионе надежную правовую среду для развития экономической интеграции, торгово-инвестиционного сотрудничества. В связи с этим создание Бакинского Арбитражного Центра является очень важным и своевременным шагом. Этот центр предоставляет стратегические возможности не только для юристов и специалистов, но и для страны и региона. Потому что арбитраж служит разрешению споров на основе принципов мира, взаимного уважения и верховенства права.

На конференции, которая продлится до 25 октября, планируется организовать 7 панельных дискуссий на различные темы.