Убийца экс-премьера Японии признал вину

Суд над бывшим военным моряком Тэцуей Ямагами, который в июле 2022 года застрелил экс-премьера Синдзо Абэ, начался в японской префектуре Нара.

По данным суда, вердикт по этому делу ожидается 21 января 2026 года.

Ямагами в суде признал вину в умышленном убийстве, передает японское общественное телевидение. Всего в предстоящие месяцы может пройти до 19 заседаний.

Ранее местные СМИ сообщали, что сторона защиты намеревается признать также и обвинения в нарушении их подзащитным законов, контролирующих оборот огнестрельного оружия. В то же время адвокаты будут настаивать на том, что он совершил этот поступок под давлением ситуации вокруг религиозной организации «Церковь объединения», рьяной последовательницей которой была его мать.

Бывший военный моряк Тэцуя Ямагами 8 июля 2022 года выстрелом из самодельного двуствольного оружия убил экс-премьера Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц города Нара на юго-западе острова Хонсю. Стрелявший был схвачен охраной политика на месте преступления. На допросах он заявил, что убил бывшего премьера из-за уверенности в его связях с «Церковью объединения». Мать Ямагами была фанатичной сторонницей этой структуры, пожертвовала ей практически все свое состояние и привела семью к банкротству.

Последующие расследования показали, что с «Церковью объединения» поддерживали контакты многие представители как правящей в Японии Либерально-демократической партии, так и оппозиционных сил. Весной этого года токийский суд постановил распустить эту религиозную организацию.

