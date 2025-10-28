Илон Маск представил Grokipedia как замену Википедии

Американский миллиардер Илон Маск представил новый проект своей компании xAI в виде интернет-энциклопедии Grokipedia, призванную стать альтернативой Википедии.

По замыслу Маска, ресурс будет опираться не на коллективное редактирование пользователей, а на работу искусственного интеллекта - чат-бота Grok.

Маск заявил, что Grokipedia «будет крайне важна для цивилизации» и поможет человечеству «лучше понять Вселенную». Однако критики уже отмечают, что энциклопедия представляет собой не только технологический, но и идеологический проект.

Как известно, о планах создать конкурента Википедии Маск сообщил еще месяц назад, после того как его давний друг и инвестор Дэвид Сакс предложил идею новой, менее предвзятой энциклопедии. Маск неоднократно критиковал Википедию за либеральные тенденции, а также за использование таких изданий, как The New York Times и NPR, в качестве источников. Grokipedia, по его словам, должна избежать этой предвзятости и предложить более сбалансированный взгляд на мир.

Главным отличием нового ресурса от Википедии является отсутствие живых редакторов. Все статьи проходят автоматическую «проверку» искусственным интеллектом Grok, без участия волонтеров. Пользователи не могут самостоятельно редактировать тексты, но могут отправлять замечания через специальную форму.

Тем не менее, на старте некоторые материалы Grokipedia всё же опираются на тексты Википедии. В нижней части ряда статей, включая, например, заметку о Нобелевской премии по физике, указано, что контент адаптирован из Википедии. Маск, однако, уже заявил, что планирует отказаться от использования Википедии в качестве источника к концу года.

Источник: NBC

Джамиля Суджадинова