На политической арене Армении появится новая партия

На политической арене Армении вскоре появится новая партия.

Лидер движения «Армения 2026» Нарек Манукян начал формирование новой политической структуры – партии.

Новосозданная партия будет называться «Армянский путь» и будет действовать на основе идеологии движения «Армения 2026», возглавляемого Манукяном, передает Грапарак.

Движение действует в оппозиционном поле и с первого дня своего создания выступает с идеологией «Мы».

В настоящее время завершается оформление документов для регистрации партии. Ожидается, что официальная регистрация партии состоится в следующем месяце, до этого, конечно же, состоится учредительный съезд.

Манукян уже несколько месяцев активно занимается политической деятельностью. За это время он провел ряд встреч с представителями политического поля, представил свои подходы к решению проблем, возникших в стране. Новосозданная партия примет участие в парламентских выборах, которые состоятся в следующем году.