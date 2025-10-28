На политической арене Армении появится новая партия
На политической арене Армении вскоре появится новая партия.
Лидер движения «Армения 2026» Нарек Манукян начал формирование новой политической структуры – партии.
Новосозданная партия будет называться «Армянский путь» и будет действовать на основе идеологии движения «Армения 2026», возглавляемого Манукяном, передает Грапарак.
Движение действует в оппозиционном поле и с первого дня своего создания выступает с идеологией «Мы».
В настоящее время завершается оформление документов для регистрации партии. Ожидается, что официальная регистрация партии состоится в следующем месяце, до этого, конечно же, состоится учредительный съезд.
Манукян уже несколько месяцев активно занимается политической деятельностью. За это время он провел ряд встреч с представителями политического поля, представил свои подходы к решению проблем, возникших в стране. Новосозданная партия примет участие в парламентских выборах, которые состоятся в следующем году.