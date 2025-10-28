Председатель Сената Пакистана прибыл в Азербайджан с визитом - ФОТО

Председатель Сената Пакистана Сейид Юсуф Реза Гилани прибыл в Азербайджан с визитом для участия в Международной парламентской конференции, посвящённой 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.

Об этом сообщили в Отделе по связям с общественностью и СМИ Милли Меджлиса.

В Международном аэропорту Гейдара Алиева председателя Сената Пакистана встретили заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы, руководитель рабочей группы парламента по межпарламентским связям с Пакистаном Кямаладдин Гафаров и другие официальные лица.