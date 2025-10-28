Азербайджан присоединился к Конвенции ООН против киберпреступности
25–26 октября 2025 года в Ханое состоялась торжественная церемония подписания Конвенции Организации Объединенных Наций «О борьбе с киберпреступностью».
В мероприятии приняли участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Вьетнама Лыонг Кыонг, руководители делегаций различных государств, представители международных организаций и эксперты.
По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Конвенцию от имени Азербайджана подписал начальник Службы государственной безопасности, генерал-полковник Али Нагиев.
Тот факт, что Азербайджан стал одной из первых стран, подписавших данный документ, свидетельствует о вкладе республики под руководством Верховного главнокомандующего в международное сотрудничество в сфере борьбы с киберпреступностью и в обеспечение глобальной кибербезопасности.
Цель Конвенции заключается в укреплении правового сотрудничества между государствами в борьбе с киберпреступностью, предотвращении злоупотребления информационно-коммуникационными технологиями, а также в создании международных механизмов по сбору и предоставлению электронных доказательств.
В целом, документ был подписан 72 странами.