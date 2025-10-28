Азербайджан присоединился к Конвенции ООН против киберпреступности

25–26 октября 2025 года в Ханое состоялась торжественная церемония подписания Конвенции Организации Объединенных Наций «О борьбе с киберпреступностью».

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Вьетнама Лыонг Кыонг, руководители делегаций различных государств, представители международных организаций и эксперты.

По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Конвенцию от имени Азербайджана подписал начальник Службы государственной безопасности, генерал-полковник Али Нагиев.

Тот факт, что Азербайджан стал одной из первых стран, подписавших данный документ, свидетельствует о вкладе республики под руководством Верховного главнокомандующего в международное сотрудничество в сфере борьбы с киберпреступностью и в обеспечение глобальной кибербезопасности.

Цель Конвенции заключается в укреплении правового сотрудничества между государствами в борьбе с киберпреступностью, предотвращении злоупотребления информационно-коммуникационными технологиями, а также в создании международных механизмов по сбору и предоставлению электронных доказательств.

В целом, документ был подписан 72 странами.