Эрдоган обсуждает Украину с западными лидерами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждает тему украинского урегулирования с западными лидерами, она будет поднята и на планируемой встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Анкаре в конце октября, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Турцию 30 октября ознакомится с инициативами турецкой стороны, направленными на возможное возобновление переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

"Тема украинского урегулирования - одна из главных в внешнеполитической повестке Турции. Лично президент Реджеп Тайип Эрдоган держит её на контроле, в том числе в переговорах с западными лидерами. В понедельник эта тема обсуждалась с премьером Великобритании Киром Стармером. Как вы знаете, ожидается визит канцлера Германии Фридриха Мерца, и эта тема будет обсуждаться безусловно", - отметил собеседник агентства.

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными.

Кроме того, Россия передала Киеву тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.