Армения

В Армении заговорили о возможных досрочных выборах

First News Media10:33 - Сегодня
В Армении заговорили о возможных досрочных выборах

Команда армянского премьера Никола Пашиняна заподозрила его в намерении провести внеочередные парламентские выборы.

Об этом пишет газета "Грапарак".

Так, по информации издания, для соратников премьера стало неожиданностью назначение главы предвыборного штаба и его "зама" по агитации за 8 месяцев до очередных выборов, которые должны пройти в июне 2026 г.

Такая спешка Пашиняна вынудила многих в команде думать, что их лидер готовится к досрочным выборам.

Что касается того, почему штаб на этот раз возглавил руководитель аппарата премьера Араик Арутюнян, а не министр обороны Сурен Папикян, как это было на выборах 2021 года, то это объясняют преданностью Арутюняна.

Газета пишет, что даже весьма скудные организаторские способности главы премьерского аппарата не помешали его назначению.

Отметим, что парламентские выборы в Армении пройдут в июне 2026 г.

