В память о погибших при крушении самолета AZAL членах экипажа установлены бюсты - ФОТО - ВИДЕО

На могилах трех членов экипажа самолета AZAL - командира воздушного судна Игоря Кшнякина, пилота Александра Кальянинова и стюардессы Хокумы Алиевой, погибших в результате крушения пассажирского самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку - Грозный, установлены их бюсты.

Об этом сообщает Teleqraf.

Напомним, что пассажирский самолет ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявший рейс Баку - Грозный, был сбит и потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи казахстанского города Актау.

На борту находились 67 человек, из них 38 погибли, 29 выжили.

В числе погибших были трое членов экипажа, включая обоих пилотов. Двое членов экипажа остались в живых. 26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших. 29 декабря в страну доставили тела еще 24 человек, в том числе трех членов экипажа.