AP: Самолет с 12 пассажирами потерпел крушение в Кении - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Небольшой пассажирский самолет потерпел крушение в прибрежном округе Квале в Кении.

По информации официальных лиц, все 12 человек, находившиеся на борту, погибли.

Об этом пишет Associated Press.

Воздушное судно направлялось в национальный заповедник Масаи Мара. По данным властей, авиакатастрофа случилась в холмистой и покрытой лесом местности. Падение самолета произошло примерно в сорока километрах от взлетно-посадочной полосы Диани.

Комиссар округа проинформировал, что спасательные и восстановительные работы на месте происшествия продолжаются. Он пообещал, что более детальная информация будет обнародована позднее. В настоящее время компетентные органы проводят расследование для установления точных причин катастрофы.

