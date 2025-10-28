AP: Самолет с 12 пассажирами потерпел крушение в Кении - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Небольшой пассажирский самолет потерпел крушение в прибрежном округе Квале в Кении.
По информации официальных лиц, все 12 человек, находившиеся на борту, погибли.
Об этом пишет Associated Press.
Воздушное судно направлялось в национальный заповедник Масаи Мара. По данным властей, авиакатастрофа случилась в холмистой и покрытой лесом местности. Падение самолета произошло примерно в сорока километрах от взлетно-посадочной полосы Диани.
Комиссар округа проинформировал, что спасательные и восстановительные работы на месте происшествия продолжаются. Он пообещал, что более детальная информация будет обнародована позднее. В настоящее время компетентные органы проводят расследование для установления точных причин катастрофы.
12:22
Самолет, на борту которого находились 12 человек, разбился в Кении.
Об этом сообщило Управление гражданской авиации страны.
Инцидент произошел в районе города Квале на востоке страны. На месте работают спасательные службы.
Национальность находившихся на борту людей пока не раскрывается.