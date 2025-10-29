 Делегация Азербайджана участвует в 75-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Делегация Азербайджана участвует в 75-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ

First News Media18:00 - Сегодня
Делегация Азербайджана участвует в 75-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ

В Копенгагене проходит 75-я сессия Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщили в отделе медиа и коммуникаций Министерства здравоохранения Азербайджана, в работе сессии принимают участие министры здравоохранения и другие официальные лица 53 государств-членов ВОЗ в Европейском регионе, а также представители международных организаций. Азербайджан представлен на мероприятии делегацией во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым.

Выступивший на открытии мероприятия генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус отметил текущие ключевые проблемы глобального здравоохранения и проинформировал о мерах, принимаемых организацией для их устранения.

В свою очередь, директор Европейского регионального бюро (ЕРБ) Всемирной организации здравоохранения Ханс Генри Клюге выступил с докладом о работе ЕРБ, проведенной с момента последней сессии.

После на обсуждение была вынесена повестка сессии Европейского регионального комитета ВОЗ. В повестку дня сессии включены такие ключевые вопросы, как рассмотрение и утверждение второй Европейской программы работы на 2026–2030 гг. (ЕПР-2), а также обсуждение ключевых стратегических направлений в области охраны здоровья и устойчивого развития.

Затем выступили официальные лица государств-членов ВОЗ в Европейском регионе.

Выступивший на сессии глава азербайджанской делегации, министр Теймур Мусаев подчеркнул, что Минздрав Азербайджана высоко ценит дальновидные инициативы Европейского регионального бюро ВОЗ, направленные на формирование будущего здравоохранения, а также всестороннюю поддержку, оказываемую государствам-членам в трансформации их национальных систем здравоохранения: «Три основные приоритета, определенные в Европейской программе работы, соответствуют будущим направлениям национальной системы здравоохранения Азербайджана».

Было доведено до внимания, что за последние годы под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане проделана огромная работа по укреплению национальной системы здравоохранения, развитию человеческого капитала и цифровизации здравоохранения: «Содействие здоровью и благополучию граждан определено как один из ключевых приоритетов в рамках Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики. Учитывая, что продолжительность жизни продолжает расти, здоровье должно оставаться приоритетом».

Отметив, что сегодня искусственный интеллект, большие данные и цифровые решения играют ключевую роль в улучшении медицинских услуг, Теймур Мусаев сказал: «С целью максимальной реализации потенциала этих технологий необходимо включить ИИ в законодательные рамки, обеспечивая его ответственное и этичное применение. При этом цифровые инструменты не должны заменять человеческий труд, а скорее играть вспомогательную, дополнительную роль в их деятельности».

В рамках сессии министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев был избран членом Постоянного комитета Европейского регионального комитета (SCRC) ВОЗ на период 2025–2028 годов.

Избрание министра здравоохранения членом постоянного комитета свидетельствует о признании достижений Азербайджана в сфере здравоохранения и позволит нашей стране внести более значимый вклад в формирование политики ВОЗ на уровне Европейского региона.

В рамках 75-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ министр здравоохранения Азербайджана провел ряд двусторонних встреч. Так, состоялась встреча Теймура Мусаева с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Генри Клюге. Было подчеркнуто наличие эффективных взаимоотношений нашей страны с международными организациями здравоохранения, в том числе с ВОЗ.

Также состоялась встреча с бывшим премьер-министром Исландии, председателем Общеевропейской комиссии по климату и здоровью ВОЗ (PECCH) Катрин Якобсдоттир. Глава PECCH отметила, что в прошлом году в Азербайджане на самом высоком уровне было организовано глобальное международное мероприятие – COP29. В то же время была высоко оценена поддержка Азербайджаном инициатив по климату в области здравоохранения на COP29.

75-я сессия Европейского регионального комитета продолжила свою работу дискуссиями на различные темы и завершится 30 октября.

Поделиться:
176

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял председателя Сената Румынии - ФОТО

Общество

В Азербайджане произошло землетрясение

Политика

Премьер-министр Пакистана примет участие в Параде Победы

Повестка Президента

В канун Дня Победы. Стратегия созидания и Великое возвращение – глазами ...

Общество

Официальные страницы Тринадцатой сессии Всемирного градостроительного форума уже начали свою работу в социальных сетях

Делегация Азербайджана участвует в 75-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ

В Азербайджане произошло землетрясение

Араик Арутюнян: В Декларации о независимости Армении имеются определенные проблемы

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Ряд районов Баку останутся без газа

Азербайджанский журналист и востоковед Руслан Сулейманов признан «иностранным агентом» в РФ

Скончалась заведующая сектором Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев

Стала известна причина смерти несовершеннолетней невесты - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Путин готов приостановить бои

Сегодня, 19:15

Ильхам Алиев принял председателя Сената Румынии - ФОТО

Сегодня, 19:00

Официальные страницы Тринадцатой сессии Всемирного градостроительного форума уже начали свою работу в социальных сетях

Сегодня, 18:45

Состоялась рабочая встреча президента SOCAR и главы «Газпрома»

Сегодня, 18:30

В Омане открылось посольство Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 18:15

Делегация Азербайджана участвует в 75-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ

Сегодня, 18:00

В Азербайджане произошло землетрясение

Сегодня, 17:20

Президент назначил председателей и заместителей председателей ряда судов

Сегодня, 17:10

Араик Арутюнян: В Декларации о независимости Армении имеются определенные проблемы

Сегодня, 17:07

В центре Баку пьяный водитель совершил наезд на светофор - ВИДЕО

Сегодня, 16:57

Представлен проект новых жилых комплексов в городе Джебраил - ФОТО

Сегодня, 16:50

Назначен руководитель аппарата историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер»

Сегодня, 16:47

Эрдоган: Турция намерена превзойти мировые стандарты развития

Сегодня, 16:44

Путин рассказал о преимуществах «Буревестника»

Сегодня, 16:35

Телеканал Euronews посвятил сюжет Нахчыванскому региону Азербайджана - ФОТО ВИДЕО

Сегодня, 16:25

Россия испытала подводный аппарат «Посейдон»

Сегодня, 16:22

Премьер-министр Пакистана примет участие в Параде Победы

Сегодня, 16:12

Еще один обвиняемый получил тюремный срок по делу об избиении главы МИД Армении

Сегодня, 15:55

В канун Дня Победы. Стратегия созидания и Великое возвращение – глазами Президента

Сегодня, 15:50

Сносятся ли исторические здания на территории бывшей «Советской»? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ - ФОТО

Сегодня, 15:45
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10