Делегация Азербайджана участвует в 75-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ

В Копенгагене проходит 75-я сессия Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщили в отделе медиа и коммуникаций Министерства здравоохранения Азербайджана, в работе сессии принимают участие министры здравоохранения и другие официальные лица 53 государств-членов ВОЗ в Европейском регионе, а также представители международных организаций. Азербайджан представлен на мероприятии делегацией во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым.

Выступивший на открытии мероприятия генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус отметил текущие ключевые проблемы глобального здравоохранения и проинформировал о мерах, принимаемых организацией для их устранения.

В свою очередь, директор Европейского регионального бюро (ЕРБ) Всемирной организации здравоохранения Ханс Генри Клюге выступил с докладом о работе ЕРБ, проведенной с момента последней сессии.

После на обсуждение была вынесена повестка сессии Европейского регионального комитета ВОЗ. В повестку дня сессии включены такие ключевые вопросы, как рассмотрение и утверждение второй Европейской программы работы на 2026–2030 гг. (ЕПР-2), а также обсуждение ключевых стратегических направлений в области охраны здоровья и устойчивого развития.

Затем выступили официальные лица государств-членов ВОЗ в Европейском регионе.

Выступивший на сессии глава азербайджанской делегации, министр Теймур Мусаев подчеркнул, что Минздрав Азербайджана высоко ценит дальновидные инициативы Европейского регионального бюро ВОЗ, направленные на формирование будущего здравоохранения, а также всестороннюю поддержку, оказываемую государствам-членам в трансформации их национальных систем здравоохранения: «Три основные приоритета, определенные в Европейской программе работы, соответствуют будущим направлениям национальной системы здравоохранения Азербайджана».

Было доведено до внимания, что за последние годы под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане проделана огромная работа по укреплению национальной системы здравоохранения, развитию человеческого капитала и цифровизации здравоохранения: «Содействие здоровью и благополучию граждан определено как один из ключевых приоритетов в рамках Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики. Учитывая, что продолжительность жизни продолжает расти, здоровье должно оставаться приоритетом».

Отметив, что сегодня искусственный интеллект, большие данные и цифровые решения играют ключевую роль в улучшении медицинских услуг, Теймур Мусаев сказал: «С целью максимальной реализации потенциала этих технологий необходимо включить ИИ в законодательные рамки, обеспечивая его ответственное и этичное применение. При этом цифровые инструменты не должны заменять человеческий труд, а скорее играть вспомогательную, дополнительную роль в их деятельности».

В рамках сессии министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев был избран членом Постоянного комитета Европейского регионального комитета (SCRC) ВОЗ на период 2025–2028 годов.

Избрание министра здравоохранения членом постоянного комитета свидетельствует о признании достижений Азербайджана в сфере здравоохранения и позволит нашей стране внести более значимый вклад в формирование политики ВОЗ на уровне Европейского региона.

В рамках 75-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ министр здравоохранения Азербайджана провел ряд двусторонних встреч. Так, состоялась встреча Теймура Мусаева с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Генри Клюге. Было подчеркнуто наличие эффективных взаимоотношений нашей страны с международными организациями здравоохранения, в том числе с ВОЗ.

Также состоялась встреча с бывшим премьер-министром Исландии, председателем Общеевропейской комиссии по климату и здоровью ВОЗ (PECCH) Катрин Якобсдоттир. Глава PECCH отметила, что в прошлом году в Азербайджане на самом высоком уровне было организовано глобальное международное мероприятие – COP29. В то же время была высоко оценена поддержка Азербайджаном инициатив по климату в области здравоохранения на COP29.

75-я сессия Европейского регионального комитета продолжила свою работу дискуссиями на различные темы и завершится 30 октября.