Представитель ANAMA и его собака признаны «Командой года среди собак-сапёров» - ФОТО

Ежегодная церемония Clearing the Path Awards, организованная Институтом наследия Маршалла - одной из ведущих неправительственных организаций, занимающихся гуманитарным разминированием, состоялась в Вашингтоне.

Особое внимание было уделено фотографиям, отражающим деятельность по разминированию на наших освобожденных территориях, которую осуществляют подаренные Азербайджану собаки-саперы и их кинологи.

Одним из лауреатов церемонии стал представитель Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) Вугар Аллахвердиев. Награду ему вручил посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим. В своём выступлении В.Аллахвердиев подчеркнул, что принимает премию от имени всех саперов и тех, кто трудится ради сохранения человеческих жизней, отметив, что такое внимание вдохновляет их на очистку еще больших территорий.

Партнёрство между Институтом наследия Маршалла и Азербайджаном насчитывает уже два десятилетия. С 2005 года в страну были направлены около ста специально обученных собак-сапёров, ставших неотъемлемой частью национальной программы по гуманитарному разминированию.

Источник: Report

Джамиля Суджадинова