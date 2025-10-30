Агентство развития медиа объявило конкурс для журналистов

Агентство по развитию медиа (MEDİA) Азербайджана объявило новый конкурс для журналистов.

заявка на участие в конкурсе и прилагаемые документы подаются в электронном виде в Агентство развития медиа Азербайджанской Республики через портал mib.media.gov.az.

Основным условием является представление материала, опубликованного или показанного в эфире за последние 3 месяца до дня объявления конкурса.

Журналист может представить на конкурс любую свою статью, опубликованную в печатном органе СМИ или субъекте онлайн-медиа за последние 3 (три) месяца до дня объявления конкурса, только по одной из следующих номинаций:

– лучший репортаж;

– лучший общественно-политический анализ;

– лучший социально-экономический анализ;

– лучшее интервью;

– лучший материал о культуре;

– лучшая статья в авторской колонке;

– лучшее журналистское расследование;

– лучший очерк.

Журналист может представить на конкурс свой сюжет, вышедший в эфир субъекта аудиовизуальных медиа за последние 3 (три) месяца до дня объявления конкурса и объемом (хронометражем) не более 5 (пяти) минут, только по одной из следующих номинаций:

– лучший общественно-политический репортаж;

– лучший социально-экономический репортаж;

– лучший тематический (спорт, культура и др.) репортаж.

Оценка материалов осуществляется 3 (тремя) независимыми экспертами, привлеченными Агентством развития медиа Азербайджанской Республики.

По итогам конкурса победителями объявляются и награждаются по 5 (пять) журналистов в каждой из номинаций, предусмотренных для публикаций, а также 5 (пять) журналистов и 5 (пять) операторов в каждой из номинаций, предусмотренных для сюжетов.

Прием заявок на конкурс продлится до 18:00 часов 7 ноября 2025 года.

С правилами проведения конкурса MEDİA для журналистов можно ознакомиться здесь.