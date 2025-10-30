 Честь семьи или жизнь дочери: трагедия ранних браков в Азербайджане | 1news.az | Новости
Честь семьи или жизнь дочери: трагедия ранних браков в Азербайджане

First News Media16:18 - Сегодня
Честь семьи или жизнь дочери: трагедия ранних браков в Азербайджане

Ранние браки и ранняя беременность - это не просто следствие бедности или низкого уровня образования.

Это ещё и результат глубоко укоренённой культуры стыда, в которой репутация семьи оказывается важнее жизни дочери.

Несмотря на то, что закон запрещает заключение брака до достижения восемнадцатилетнего возраста, подобные случаи продолжают происходить, особенно в сельских регионах, где традиции и общественное мнение остаются сильнее правовых норм.

За недавней историей 17-летней беременной девочки, погибшей после своей свадьбы, стоят десятки таких же, которых «спасают» от позора, выдавая замуж, заставляя молчать, обрывая их юность и планы на жизнь, и втягивают в полную зависимость от мужчины, как финансовую, так и социальную. Это не только действие, разрушающее настоящее, но и ставящее крест на будущем.

Но кем же являются те, кто устраивал эту свадьбу? Кем являются те, кто присутствовал на ней? Действительно ли смерть девочки была внезапной и незаметной, что ни один из тех, кто присутствовал на свадьбе, не задался вопросом о самочувствии молодой невесты. Все видели, но никто не вмешался.

По официальным данным, ежегодно в стране фиксируются сотни ранних браков. Но это лишь видимая часть айсберга. За статистикой скрываются неофициальные союзы, нигяхи, свадьбы без регистрации... Бедность, отсутствие образования и страх осуждения. Последнее стоит на первом месте, ведь главное - не дать повода для разговоров.

В таких условиях девочка перестаёт рассматриваться как самостоятельная личность с правом на здоровье, образование и будущее, она превращается в символ семейной репутации, и любые отклонения от установленной нормы воспринимаются как угроза этому символу. Далеко не поводом для поиска медицинской помощи и поддержки, а основанием для срочной организации свадьбы с целью сокрытия факта и сохранения внешнего благопристойного образа семьи.

Решение родителей сохранить беременность семнадцатилетней дочери заслуживает осуждения со стороны общества. Они хорошо знали о рисках - возможных осложнениях, высокой материнской и младенческой смертности, проблемах, связанных с ранними родами. Но помимо физического здоровья, не менее серьёзны психологические последствия, ведь молодые девушки, вступившие в брак и ставшие матерями слишком рано, часто сталкиваются с депрессией, суицидальными мыслями, социальной изоляцией и глубокой психосоциальной травмой.

И на всё это родители были готовы подвергнуть собственного ребёнка ради того, чтобы избежать стыда и сохранить “репутацию” семьи.

Мы не вправе осуждать факт ранних отношений и близости девочки. Главная ответственность лежит на родителях, на тех, кто не обеспечил необходимое просвещение, не обозначил границы допустимого и не стал опорой в критический момент. В конечном счёте именно их решения определяли, будет ли жизнь ребёнка безопасной или трагичной.

Пока честь и репутация семьи будут важнее здоровья и безопасности дочери, трагедии, подобные этой, будут повторяться. Реальность ранних браков показывает, что закон сам по себе не решает проблему.

Без изменения общественного сознания, без просвещения родителей и поддержки подростков судьба молодых девушек остаётся уязвимой.

Джамиля Суджадинова

