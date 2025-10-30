Шарон Эяль: «Грусть - не враг». Эксклюзивное интервью 1news.az хореографа-визионера перед премьерой в Баку

Знаменитая Шарон Эяль - хореограф, изменившая представление о современном танце, представит 1-2 ноября на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра свою новую постановку «Delay the Sadness».

Шарон Эяль - визионер, чьи работы разрушают границы привычного и превращают движение в гипнотическое переживание. Спектакль «Delay the Sadness» «приедет» в Баку в рамках мирового турне, сразу после премьеры на знаменитом фестивале Ruhrtriennale в Германии.

Родившаяся в Иерусалиме, Эяль почти два десятилетия танцевала в знаменитой Batsheva Dance Company, где впоследствии начала создавать собственные хореографические работы. С 2009 года она сотрудничает с ведущими танцевальными труппами мира, среди которых Carte Blanche (Норвегия), Hubbard Street Dance (США), Tanzcompagnie Oldenburg (Германия). В 2013 году вместе с соавтором Гаем Бехаром она основала компанию L-E-V, чьи постановки сегодня украшают афиши крупнейших фестивалей Европы и Америки.

В преддверии долгожданной премьеры, в эксклюзивном интервью для 1news.az, Шарон Эяль рассказала о том, как она обретает внутреннюю гармонию и какие эмоции ей больше всего хотелось бы разделить со зрителями в Баку.

- Ваша постановка называется «Delay the Sadness» («Отложи грусть»). Как вы сами справляетесь с грустью и находите внутреннюю гармонию?

- Я не столько справляюсь с грустью, сколько живу с ней. Это часть меня, как тень или пульс. Для меня грусть - не враг; это слой жизни, памяти, любви. Гармония возникает не через ее избегание, а от движения вместе с ней, когда ты позволяешь ей путешествовать через тело. Я думаю, тело само знает, как исцелиться, когда ты позволяешь ему чувствовать всё - грусть, радость, усталость. Это всё связано.

- Движения ваших танцоров выглядят невероятными, словно они обладают сверхчеловеческими способностями. Есть ли в вашей хореографии какое-то конкретное движение или элемент, который вы считаете особенным и который поражает каждый раз даже вас?

- Это не одно движение - меня всегда удивляет сочетание точности и эмоции. Когда я вижу танцора, который полностью погружен в движение, когда техника становится чистым чувством - вот тогда я поражаюсь. Дело не в сверхчеловеческой силе, а в глубокой человечности: хрупкость, эмоция, исходящая из физического тела - и всё это в одну секунду. Этот момент всегда мой любимый.

- Если бы ваш танец можно было описать цветом, то какой цвет лучше всего передавал бы его суть и настроение?

- Это может меняться от секунды к секунде, но сейчас, возможно, серебряный. Что-то между светом и тенью, металлическое, но мягкое. У серебра есть память, оно отражает всё вокруг, но при этом сохраняет свой собственный тон. Моя работа такая же: она берет от людей, от эмоций, пространства - и создает свое собственное отражение.

- Какую эмоцию вам больше всего хотелось бы разделить со зрителями в Баку?

- Связь. Я думаю, что, когда люди смотрят мою работу, я хочу, чтобы они почувствовали себя частью чего-то. Не поняли, а именно почувствовали. Возможно, это грусть, возможно - любовь, возможно - просто совместное дыхание на мгновение. Я хочу, чтобы они узнали что-то из своей собственной жизни внутри движения - что-то честное.

- Когда вы впервые увидели танец и почувствовали: «Это моя жизнь»? Вас часто называют хореографом, совершившим революцию в мире современного танца. Что, по вашему мнению, лежит в основе этой трансформации?

- Это был не один момент. Это было всегда. Танец - это не то, что выбрала я, а то, что выбрало меня. Мне всегда нужно было двигаться - чтобы выразить то, что не могли передать слова. Это как дыхание - я никогда не решала начать, я просто никогда не останавливалась.

Я не думаю о революции - я думаю об истине. Моя работа идет от тела, от эмоций, от честности. Может быть, это кажется новым, потому что это очень прямолинейно, очень сыро, но это в каком-то смысле и классика - структура, точность, повторение. Я думаю, трансформация происходит, когда ты осмеливаешься быть полностью собой.

- С момента основания вашей труппы танцоры дали более 200 представлений. Могли бы вы назвать три спектакля, которые запомнились вам больше всего?

- Честно говоря, самое важное представление - это всегда следующее, потому что оно всё еще живое, всё еще меняется.