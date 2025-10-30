 Шарон Эяль: «Грусть - не враг». Эксклюзивное интервью 1news.az хореографа-визионера перед премьерой в Баку | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Шарон Эяль: «Грусть - не враг». Эксклюзивное интервью 1news.az хореографа-визионера перед премьерой в Баку

Фаига Мамедова16:32 - Сегодня
Шарон Эяль: «Грусть - не враг». Эксклюзивное интервью 1news.az хореографа-визионера перед премьерой в Баку

Знаменитая Шарон Эяль - хореограф, изменившая представление о современном танце, представит 1-2 ноября на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра свою новую постановку «Delay the Sadness».

Шарон Эяль - визионер, чьи работы разрушают границы привычного и превращают движение в гипнотическое переживание. Спектакль «Delay the Sadness» «приедет» в Баку в рамках мирового турне, сразу после премьеры на знаменитом фестивале Ruhrtriennale в Германии.

Родившаяся в Иерусалиме, Эяль почти два десятилетия танцевала в знаменитой Batsheva Dance Company, где впоследствии начала создавать собственные хореографические работы. С 2009 года она сотрудничает с ведущими танцевальными труппами мира, среди которых Carte Blanche (Норвегия), Hubbard Street Dance (США), Tanzcompagnie Oldenburg (Германия). В 2013 году вместе с соавтором Гаем Бехаром она основала компанию L-E-V, чьи постановки сегодня украшают афиши крупнейших фестивалей Европы и Америки.

В преддверии долгожданной премьеры, в эксклюзивном интервью для 1news.az, Шарон Эяль рассказала о том, как она обретает внутреннюю гармонию и какие эмоции ей больше всего хотелось бы разделить со зрителями в Баку.

- Ваша постановка называется «Delay the Sadness» («Отложи грусть»). Как вы сами справляетесь с грустью и находите внутреннюю гармонию?

- Я не столько справляюсь с грустью, сколько живу с ней. Это часть меня, как тень или пульс. Для меня грусть - не враг; это слой жизни, памяти, любви. Гармония возникает не через ее избегание, а от движения вместе с ней, когда ты позволяешь ей путешествовать через тело. Я думаю, тело само знает, как исцелиться, когда ты позволяешь ему чувствовать всё - грусть, радость, усталость. Это всё связано.

- Движения ваших танцоров выглядят невероятными, словно они обладают сверхчеловеческими способностями. Есть ли в вашей хореографии какое-то конкретное движение или элемент, который вы считаете особенным и который поражает каждый раз даже вас?

- Это не одно движение - меня всегда удивляет сочетание точности и эмоции. Когда я вижу танцора, который полностью погружен в движение, когда техника становится чистым чувством - вот тогда я поражаюсь. Дело не в сверхчеловеческой силе, а в глубокой человечности: хрупкость, эмоция, исходящая из физического тела - и всё это в одну секунду. Этот момент всегда мой любимый.

- Если бы ваш танец можно было описать цветом, то какой цвет лучше всего передавал бы его суть и настроение?

- Это может меняться от секунды к секунде, но сейчас, возможно, серебряный. Что-то между светом и тенью, металлическое, но мягкое. У серебра есть память, оно отражает всё вокруг, но при этом сохраняет свой собственный тон. Моя работа такая же: она берет от людей, от эмоций, пространства - и создает свое собственное отражение.

- Какую эмоцию вам больше всего хотелось бы разделить со зрителями в Баку?

- Связь. Я думаю, что, когда люди смотрят мою работу, я хочу, чтобы они почувствовали себя частью чего-то. Не поняли, а именно почувствовали. Возможно, это грусть, возможно - любовь, возможно - просто совместное дыхание на мгновение. Я хочу, чтобы они узнали что-то из своей собственной жизни внутри движения - что-то честное.

- Когда вы впервые увидели танец и почувствовали: «Это моя жизнь»? Вас часто называют хореографом, совершившим революцию в мире современного танца. Что, по вашему мнению, лежит в основе этой трансформации?

- Это был не один момент. Это было всегда. Танец - это не то, что выбрала я, а то, что выбрало меня. Мне всегда нужно было двигаться - чтобы выразить то, что не могли передать слова. Это как дыхание - я никогда не решала начать, я просто никогда не останавливалась.

Я не думаю о революции - я думаю об истине. Моя работа идет от тела, от эмоций, от честности. Может быть, это кажется новым, потому что это очень прямолинейно, очень сыро, но это в каком-то смысле и классика - структура, точность, повторение. Я думаю, трансформация происходит, когда ты осмеливаешься быть полностью собой.

- С момента основания вашей труппы танцоры дали более 200 представлений. Могли бы вы назвать три спектакля, которые запомнились вам больше всего?

- Честно говоря, самое важное представление - это всегда следующее, потому что оно всё еще живое, всё еще меняется.

Поделиться:
278

Актуально

Общество

Прогноз погоды в Азербайджане на последний день октября

Xроника

Президент Азербайджана освободил Ислама Рзаева от должности главы ИВ ...

Общество

Кто он, задержанный глава Исполнительной власти Балакенского района? - ДОСЬЕ

Политика

СМИ: США предложили Баку присоединиться к стабилизационной миссии в Газе

Lifestyle

Шарон Эяль: «Грусть - не враг». Эксклюзивное интервью 1news.az хореографа-визионера перед премьерой в Баку

Поэзия без границ: Нигяр Гасан-заде представляет сразу три программы на крупном фестивале - ВИДЕО

Умер «самый красивый мальчик ХХ века» шведский актёр Бьёрн Андерсен

Кэти Перри и Джастин Трюдо после слухов подтвердили свои отношения

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Умер «самый красивый мальчик ХХ века» шведский актёр Бьёрн Андерсен

Кэти Перри и Джастин Трюдо после слухов подтвердили свои отношения

Шарон Эяль: «Грусть - не враг». Эксклюзивное интервью 1news.az хореографа-визионера перед премьерой в Баку

Последнее интервью Муслима Магомаева: Трогательная история любви с Тамарой Синявской - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Азербайджанца в Свердловской области РФ зарубил шеф-повар кафе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:40

Банк ABB запускает социальную кампанию ко Дню Победы

Сегодня, 18:35

Пашинян и Макрон обсудили мир в регионе и TRIPP

Сегодня, 18:30

В Азербайджане уничтожат тонны турецких фисташек

Сегодня, 18:20

В Товузе уволили няню, применившую насилие к ребенку в детсаду два года назад

Сегодня, 18:03

В импортируемом в Азербайджан энергетическом напитке нашли лекарственный компонент

Сегодня, 17:44

Арзу Нагиев: Армейские реформы в Армении - сигнал демилитаризации, а не модернизации

Сегодня, 17:43

Назначен новый посол Ирана в Армении

Сегодня, 17:23

Глава МИД Ирана о возможности открытия сухопутной границы с Азербайджаном

Сегодня, 17:19

Работа подземного паркинга на Площади Азадлыг будет временно приостановлена

Сегодня, 17:15

Более 60 кг наркотиков не дошли до Баку: Задержаны лица, работавшие на граждан Ирана

Сегодня, 17:06

Рейтинг Макрона упал до рекордно низкой отметки

Сегодня, 16:58

В Турции арестованы топ-менеджеры компании Türkiye Petrolleri

Сегодня, 16:47

Шарон Эяль: «Грусть - не враг». Эксклюзивное интервью 1news.az хореографа-визионера перед премьерой в Баку

Сегодня, 16:32

В одном из районов Баку открыто пять новых парковочных площадок

Сегодня, 16:25

Честь семьи или жизнь дочери: трагедия ранних браков в Азербайджане

Сегодня, 16:18

Эрдоган и Мерц проводят переговоры в Анкаре

Сегодня, 16:08

«Medinex 2025» начала свою работу - ФОТО

Сегодня, 15:45

В Баку состоялось официальное открытие центра продаж люксового жилого комплекса Avenue 8 - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:38

Кремль пообещал симметричный ответ на нарушение моратория на ядерные испытания

Сегодня, 15:30
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10