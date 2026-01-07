Стало известно, когда и где пройдет церемония прощания с Севиндж Керимовой

7 января не стало первой азербайджанской женщины-клипмейкера, основательницы, директора и продюсера легендарной группы «Кярван» Севиндж Керимовой.

Церемония прощания с С.Керимовой состоится 8 января в 11:00 в поселке Шувеляны по адресу улица Гаджи Мамедова,8 - об этом в социальной сети Facebook сообщила главный редактор журнала Passage Нармина Агаси.

Allah rəhmət eləsin!

