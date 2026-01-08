Раскрыты результаты наркотического теста Алейны Тилки

В Турции продолжается масштабное расследование, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Напомним, что в ходе расследования, которое ведёт Стамбульская прокуратура, 18 декабря была задержана певица Алейна Тилки, у которой взяли образцы крови и волос для проведения наркотеста, после чего отпустили на свободу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Haber Global, сегодня стало известно, что результат её наркотического теста оказался положительным – по результатам теста у 25-летней певицы было выявлено употребление марихуаны.

Отметим, что прошедшие в конце 2025 года в Стамбуле полицейские операции затронули широкий круг известных лиц - певцов, бизнесменов, актёров, медийных личностей и блогеров.

