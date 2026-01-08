Какой мы запомним Севиндж Керимову… - ВИДЕО

7 января не стало Севиндж Керимовой, вошедшей в историю как первая азербайджанская женщина-клипмейкер, основательница, директор и продюсер легендарной группы «Кярван».

Севиндж Керимова была одной из ключевых фигур музыкальной и телевизионной культуры Азербайджана конца ХХ века и внесла заметный вклад в её развитие. В то время, когда музыкальные форматы в стране только зарождались, она создавала яркие клипы и музыкальные проекты, разрабатывала новаторские форматы и принимала смелые творческие решения, которые открывали новые горизонты как для артистов, так и для зрителей, тем самым задавая новые стандарты для всей отрасли. Именно её проекты, новаторство и нестандартный подход во многом определили облик отечественной эстрады и музыкального телевидения того периода, став фундаментом для будущего музыкальной сцены Азербайджана, открыв дорогу новым артистам, форматам и идеям.

Сегодня мы вспоминаем Севиндж Керимову через её дела - проекты, которыми она жила, и путь, который она прошла, создавая новые форматы, клипы и телевизионные программы.

С.Керимова была движущей силой конкурса «Бакинская осень - 1988». Именно она придумала его, создала концепцию и срежиссировала, заложив основу, которая определила новые стандарты для азербайджанской эстрады. Конкурс стал платформой, на которой впервые засияли будущие большие звёзды - Айгюн Кязимова, Зульфия Ханбабаева, Фаик Агаев, Ильгар Хаял, Самир Багиров, Алим Гасымов и т.д.

Со временем форматы музыкальных конкурсов и шоу менялись, но именно «Бакинская осень» стала поворотным моментом для шоу-бизнеса в Азербайджане и это достижение полностью принадлежит Севиндж Керимовой, которую по праву называли новатором и революционеркой в своей сфере, её идеи и подходы задали определенное направление, которое продолжают использовать и сегодня.

Спустя годы, а точнее 25 лет, конкурс «Бакинская осень» вновь вернулся под руководством Севиндж Керимовой. На этот раз проект прошёл в формате музыкального реалити-шоу на AZTV и завершился большим концертом во Дворце Гейдара Алиева. Победителем «Бакинской осени - 2023» стал Анар Агаев, а сам проект вновь стал платформой, которая открыла немало талантливых исполнителей, которые однозначно ещё заявят о себе на сцене и в шоу-бизнесе Азербайджана и за его пределами.

Огромный вклад в историю азербайджанской музыки Севиндж Керимова внесла как основательница, директор и продюсер легендарной группы «Кярван». Группа заняла значимое место в эстрадной истории страны, став профессионально организованным коллективом, задав стандарт сценических выступлений, репертуара и шоу-программ. Успех «Кярван» неразрывно связан с С.Керимовой: её продюсерский подход, умение раскрывать таланты участников и создавать яркую сценическую подачу сделали группу культовой и оказали значительное влияние на развитие азербайджанской эстрады.

Группу «Кярван» можно смело назвать совместным детищем Севиндж Керимовой и её супруга композитора Микаила Векилова. С.Керимова отвечала за концепцию, сценическую подачу и продюсерскую сторону, а М.Векилов создавал музыку - настоящие хиты коллектива, которые живут по сей день и остаются любимыми слушателями разных поколений. Именно это сочетание продюсерского видения Севиндж Керимовой и композиторского таланта Микаила Векилова заложило прочный фундамент успеха «Кярван» и сделало группу одной из самых знаковых и запоминающихся в истории современной азербайджанской музыки.

Напомним, что именно Севиндж Керимова была первой женщиной-клипмейкером в Азербайджане, которая полностью изменила подход к привычным музыкальным номерам на телевидении. Она стала снимать клипы, которые для своего времени были настоящим прорывом - смелые решения в визуальной подаче, динамика монтажа, режиссура и сценическая концепция открывали новое восприятие музыки для зрителей и задавали стандарты, ставшие ориентиром и источником вдохновения для всей музыкальной сферы.

Как и конкурс «Бакинская осень», группа «Кярван» вернулась спустя 30 лет после распада. В 2022 году коллектив воссоединился и дал серию концертов во Дворце Гейдара Алиева, которые прошли с аншлагом и вызвали огромный интерес публики. Возвращение «Кярван» стало заметным событием в музыкальной жизни страны, показав, что музыка коллектива не потеряла актуальности и по-прежнему находит отклик у слушателей.

Концерты напомнили, почему «Кярван» занимает особое место в истории азербайджанской эстрады - продуманная сценическая подача, узнаваемый стиль и абсолютные хиты, по-прежнему звучат и востребованы публикой. Это возвращение ещё раз подтвердило, что созданный Севиндж Керимовой проект «Кярван» давно вышел за рамки времени и поколений.

В августе 2025 года Севиндж Керимова была награждена медалью «За заслуги в деятельности диаспоры» (С.Керимова с семьей долгое время проживала в Лос-Анджелесе – прим. ред.), а 7 января Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении группы лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры - в их числе была и С.Керимова, награжденная медалью «Терегги». Именно в этот день не стало Севиндж Керимовой - человека, чей жизненный караван оставил за собой яркий след в азербайджанской музыке, телевидении и культуре, продолжая вдохновлять тех, кто идёт за ним.

Allah rəhmət eləsin!

Читайте по теме:

Умерла основатель группы «Кярван» Севиндж Керимова

Стало известно, когда и где пройдет церемония прощания с Севиндж Керимовой

Каким мы запомним Джабира Иманова… - ВИДЕО

Какой мы запомним Владу Ахундову – ВИДЕО