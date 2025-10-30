На Бакинском бульваре были спасены упавшие в море парень и девушка - ВИДЕО

Сегодня на горячую линию “112” Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о том, что на территории Приморского национального парка двое граждан оказались в опасности утонуть в море.

Как сообщили в министерств, на место происшествия сразу же был направлен водолазно-поисковый отряд службы “Баку-бульвар” Государственной службы контроля за маломерными судами и спасания на водах МЧС.

Благодаря проведённой оперативной спасательной операции 27-летняя Шыхалиева Тават Бахшеиш кызы и 28-летний Шыхалиев Дунямин Салам оглу были спасены водолазами и переданы по назначению соответствующим службам.