В Бейлагане столкнулись легковые автомобили, пострадали 4 человека - ФОТО

В Бейлаганском районе Азербайджана, на территории посёлка Дашбурун, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает AПA, информацию об этом распространило Главное управление государственной дорожной полиции.

По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль марки Mercedes и транспортное средство марки KIA.

В результате аварии пострадали четыре человека, получившие травмы различной степени тяжести. Троим из них после оказания первой медицинской помощи было разрешено отправиться домой, а один пострадавший продолжает лечение.

По факту происшествия проводится расследование.

Главное управление государственной дорожной полиции вновь призвало водителей строго соблюдать правила обгона и маневрирования, быть внимательными на дороге и не превышать скоростной режим.