Азербайджан представил песню для «Детского Евровидения-2025» - ВИДЕО

Азербайджан официально представил песню, с которой выступит на международном конкурсе Junior Eurovision 2025.

В этом году страну будет представлять 12-летняя Ягмур Насруллаева, выбранная национальным вещателем İctimai Television (İTV). На конкурсе Я.Насруллаева исполнит песню «Miau, miau» (музыка - Мила Майлз, Рустам Рзаев, Dihaj, Хафиз Бахыш, текст - Мила Майлз).

Конкурс пройдёт 13 декабря в Тбилиси, а Азербайджан вернётся на сцену «Детского Евровидения» впервые с 2021 года.