Усовершенствованы правила назначения пенсий военнослужащим

Усовершенствованы правила назначения пенсий для военнослужащих.

Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты населения. Подчеркивается, что новым Постановлением Кабинета Министров правила назначения пенсий военнослужащим и лицам, имеющим специальные звания и приравненным к ним при пенсионном обеспечении, объединены в единый нормативный акт.

Таким образом, до сих пор смежные и сопутствующие работы, относящиеся к одной и той же сфере регулирования, такие как расчет стажа военной службы и стоимости обеспечения, а также предоставление информации об этом, осуществлялись на основе разных правил.

В этой сфере проведена работа по совершенствованию в соответствии с современными нормативными требованиями и теперь процессы в этом направлении будут осуществляться на основе единого нормативно-правового акта - «Правил исчисления продолжительности военной службы, расходов на содержание и представления информации об этом», утвержденных новым Постановлением.

Новое Постановление Кабинета Министров также предусматривает ряд технических изменений в соответствующее законодательство.