 Усовершенствованы правила назначения пенсий военнослужащим | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Усовершенствованы правила назначения пенсий военнослужащим

First News Media23:07 - 30 / 10 / 2025
Усовершенствованы правила назначения пенсий военнослужащим

Усовершенствованы правила назначения пенсий для военнослужащих.

Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты населения. Подчеркивается, что новым Постановлением Кабинета Министров правила назначения пенсий военнослужащим и лицам, имеющим специальные звания и приравненным к ним при пенсионном обеспечении, объединены в единый нормативный акт.

Таким образом, до сих пор смежные и сопутствующие работы, относящиеся к одной и той же сфере регулирования, такие как расчет стажа военной службы и стоимости обеспечения, а также предоставление информации об этом, осуществлялись на основе разных правил.

В этой сфере проведена работа по совершенствованию в соответствии с современными нормативными требованиями и теперь процессы в этом направлении будут осуществляться на основе единого нормативно-правового акта - «Правил исчисления продолжительности военной службы, расходов на содержание и представления информации об этом», утвержденных новым Постановлением.

Новое Постановление Кабинета Министров также предусматривает ряд технических изменений в соответствующее законодательство.

Поделиться:
843

Актуально

Общество

На судебном процессе над гражданами Армении изучен документ об одновременном ...

Мнение

Идеологическая безопасность: невидимый фронт национальной обороны

Общество

По инициативе Лейлы Алиевой организован очередной турнир по мини-футболу среди ...

Общество

Усовершенствованы правила назначения пенсий военнослужащим

Общество

Состоялась презентация музыкальных инструментов, приобретенных при поддержке Фонда Гейдара Алиева

По инициативе Лейлы Алиевой организован очередной турнир по мини-футболу среди команд детских домов - ФОТО

Усовершенствованы правила назначения пенсий военнослужащим

На судебном процессе над гражданами Армении изучен документ об одновременном убийстве 8 азербайджанских заложников и пленных

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Арестован Анар Асадли

Стала известна причина смерти несовершеннолетней невесты - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане полиция предотвратила помолвку 16-летней девушки

Вынесен приговор врачу, виновному в гибели известного ученого

Последние новости

Идеологическая безопасность: невидимый фронт национальной обороны

Сегодня, 00:10

Состоялась презентация музыкальных инструментов, приобретенных при поддержке Фонда Гейдара Алиева

Сегодня, 00:00

СМИ: Высшие должностные лица США начали переезжать на военные базы

30 / 10 / 2025, 23:40

По инициативе Лейлы Алиевой организован очередной турнир по мини-футболу среди команд детских домов - ФОТО

30 / 10 / 2025, 23:20

Усовершенствованы правила назначения пенсий военнослужащим

30 / 10 / 2025, 23:07

На судебном процессе над гражданами Армении изучен документ об одновременном убийстве 8 азербайджанских заложников и пленных

30 / 10 / 2025, 23:00

В Бейлагане столкнулись легковые автомобили, пострадали 4 человека - ФОТО

30 / 10 / 2025, 22:40

В рамках Baku Jazz Festival 2025 прошла премьера мюзикла «Чикаго» - ФОТО

30 / 10 / 2025, 22:20

Азербайджан представил песню для «Детского Евровидения-2025» - ВИДЕО

30 / 10 / 2025, 22:00

Арестован мужчина, который обрил и избил жену

30 / 10 / 2025, 21:40

В Грузии арестован бывший замминистра инфраструктуры

30 / 10 / 2025, 21:20

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию

30 / 10 / 2025, 21:00

ХАМАС вернул останки двух израильских заложников

30 / 10 / 2025, 20:42

Госслужба: Дом, в котором жил Национальный герой Чингиз Мустафаев, сноситься не будет

30 / 10 / 2025, 20:20

Азербайджанские паралимпийцы взяли еще два золота на турнире по бочче в Актау

30 / 10 / 2025, 20:00

В Киеве при досмотре посылки произошел взрыв, пострадали пять работников почты

30 / 10 / 2025, 19:45

На Бакинском бульваре были спасены упавшие в море парень и девушка - ВИДЕО

30 / 10 / 2025, 19:30

Обсуждены перспективы многовекторного сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ - ФОТО

30 / 10 / 2025, 19:15

Суд отказался прекращать дело против архиепископа Галстаняна и его сторонников

30 / 10 / 2025, 18:55

Азербайджанца в Свердловской области РФ зарубил шеф-повар кафе - ОБНОВЛЕНО

30 / 10 / 2025, 18:40
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10