СМИ: Высшие должностные лица США начали переезжать на военные базы

First News Media23:40 - 30 / 10 / 2025
СМИ: Высшие должностные лица США начали переезжать на военные базы

Высшие должностные лица администрации президента США Дональда Трампа начали переезжать на военные базы в целях безопасности после убийства консервативного политического активиста Чарли Кирка.

Об этом сообщил американский журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

Как отметило издание, убийство Кирка и активные протесты в Соединенных Штатах против политики Трампа, а также угрозы в адрес чиновников и их семей стали причинами переездов представителей администрации на военные базы. Там они могут рассчитывать на охрану со стороны военных.

По информации журнала, на базах ВС США сейчас проживают госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, пресс-секретарь ведомства по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE) Кэти Миллер со своим супругом, главным советником Трампа по внутренней политике Стивеном Миллером, а также министр сухопутных войск Дэниел Дрисколл.

Напомним, что 31-летний Кирк умер в больнице после того, как в него стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником Трампа. Тайлер Джеймс Робинсон, подозреваемый в убийстве Кирка, был задержан вечером 11 сентября, ему предъявили обвинения по семи пунктам. Окружной прокурор в штате Юта обещал добиться смертной казни для Робинсона.

ХАМАС вернул останки двух израильских заложников

